«Магнит Аптека» установила экобоксы для сбора упаковок от лекарств

Сеть «Магнит Аптека» совместно с компанией Haleon и Национальной экологической компанией запустили программу по сбору упаковок от лекарственных средств для безопасной утилизации и переработки.

В рамках проекта разработаны экобоксы, куда можно сдать блистеры от лекарств, флакончики, тюбики и любую другую упаковку от препаратов. Пока боксы установлены лишь в восьми московских и двух ярославских «Магнит Аптеках».

Переработка фармацевтических отходов осуществляется в несколько этапов. Сначала собранная упаковка сортируется на макулатуру и другие составляющие. Макулатура прессуется и становится готовым вторичным сырьем. Дробленые блистеры проходят просеивание и аэродинамическую сепарацию, после чего упаковка снова отправляется в шредер. Затем с помощью электростатической сепарации из нее извлекаются ПВХ и алюминий. Переработанные материалы используются для производства различных товаров, таких как контейнеры для яиц, вторичный алюминий и канализационные трубы.

Кроме того, «Магнит Аптека» ввела систему скидок для участвующих в проекте. Всем потребителям, сдавшим в «Магнит Аптеку» упаковку от лекарств на переработку, будет предоставляться скидка в размере 15% на ряд товаров компании Haleon.

В пилотном режиме проект продлится до конца мая, после чего будет принято решение о его дальнейшем развитии.