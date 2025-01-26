Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Okkam

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.01.2025 в 10:36

«Магнит Аптека» установила экобоксы для сбора упаковок от лекарств

За сданные в переработку блистеры, флакончики и тюбики покупатели будут получать скидку

1

Сеть «Магнит Аптека» совместно с компанией Haleon и Национальной экологической компанией запустили программу по сбору упаковок от лекарственных средств для безопасной утилизации и переработки.

В рамках проекта разработаны экобоксы, куда можно сдать блистеры от лекарств, флакончики, тюбики и любую другую упаковку от препаратов. Пока боксы установлены лишь в восьми московских и двух ярославских «Магнит Аптеках».

Переработка фармацевтических отходов осуществляется в несколько этапов. Сначала собранная упаковка сортируется на макулатуру и другие составляющие. Макулатура прессуется и становится готовым вторичным сырьем. Дробленые блистеры проходят просеивание и аэродинамическую сепарацию, после чего упаковка снова отправляется в шредер. Затем с помощью электростатической сепарации из нее извлекаются ПВХ и алюминий. Переработанные материалы используются для производства различных товаров, таких как контейнеры для яиц, вторичный алюминий и канализационные трубы.

Кроме того, «Магнит Аптека» ввела систему скидок для участвующих в проекте. Всем потребителям, сдавшим в «Магнит Аптеку» упаковку от лекарств на переработку, будет предоставляться скидка в размере 15% на ряд товаров компании Haleon.

В пилотном режиме проект продлится до конца мая, после чего будет принято решение о его дальнейшем развитии.

«Магнит Аптека»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.