Сфера недвижимости «набирается сил и стоит на пороге возрождения»

В Сочи завершился ежегодный форум недвижимости «Движение». Он показал, что строительная отрасль «набирается сил и стоит на пороге возрождения». О непростой ситуации на рынке говорят цитаты спикеров форума, которые в день открытия появились на медиафасадах коммуникационного партнёра мероприятия — медиахолдинга Maer. Об этом Sostav рассказали представители оператора цифровой наружной рекламы.

Между экономией и ценником

4 тыс. специалистов сферы недвижимости встретились на бизнес-форуме «Движение», чтобы обсудить конъюнктуру рынка, его проблематику и точки роста. Топ-менеджеры федеральных девелоперов, банковского сектора и представители власти сошлись во мнении, что в 2023 году спрос на недвижимость приближается к значениям успешного для отрасли 2021 года. Однако эксперты подчёркивают, что в целом дефицит потребительского спроса сохраняется. При этом в крупных городах России падение спроса значительное: почти 25% к 2022 году.

Одним из основных маркеров «негативного рынка» специалисты называют высокую долю нераспроданных строящихся объектов: их стало больше на 25%, чем за 2019−2021 годы, — более 8 млн кв. м.

Эксперты выявили две главных причины у «задержки» продаж. Первая — неготовность россиян к большим покупкам из-за высокой тревожности, снижения благосостояния и тренда на экономию. С сокращением бюджета на приобретение жилья столкнулись 24% покупателей, а 88% — увеличили срок решения о сделке.

Вторая причина — высокая стоимость новых квартир. Например, «перегрев цен» на новостройки сейчас достигает 30%, что в ближайшее время может привести к падению стоимости объектов первичного рынка, отметили спикеры. К тому же, c июня многие российские банки намерены воспользоваться рекомендацией Банка России поднять начальный ипотечный взнос до 20% — «это уменьшит спрос и усилит давление на цены».

Перемены как константа

«В бизнесе одна константа — это перемены, к которым всегда нужно быть готовыми». Этой фразой можно охарактеризовать общее отношение рынка недвижимости к экономическим колебаниям, считают участники форума. Среди заметных изменений 2023 года они выделяют рост ежемесячных сделок — он превысил уровень 2021 года на 15%. Аналогичным образом подтянулся вторичный рынок, а активность заёмщиков ипотеки выросла на 9%. Ипотека на индивидуальное жилищное строительство в денежном выражении увеличилась в восемь раз.

По мнению экспертов, рынок жилья «быстро расправит плечи», если будет необходимый спрос и со стороны россиян, и с позиции развития инфраструктуры. Сегодня для населения страны действует несколько льготных программ, субсидируемых правительством. В том числе — ипотеки: семейная, сельская, дальневосточная, для жителей новых регионов, для ИТ-специалистов и других. Кроме того, региональные власти могут запускать собственные льготные программы. Сейчас при помощи льготной ипотеки на первичном рынке строится до 70% жилья.

Стимуляция спроса

В рамках партнёрства с форумом «Движение» федеральный оператор цифровой наружной рекламы — медиахолдинг Maer — взял на себя обязательство ознакомить потребителей с полезными новостями рынка недвижимости. Таким образом оператор цифровой наружной рекламы намерен усилить эффект включенности потребителей в информационную повестку и увеличить конверсию в поиск жилья. По задумке, это поможет стимулировать потребительский спрос на квартиры.

Инструментом такого информирования стали крупноформатные медиафасады. Они сообщают зрителям о мерах поддержки, ипотечных программах, изменениях в законодательстве. На фоне дефицита спроса на жилую недвижимость российские девелоперы и застройщики «Движения» высоко оценили стимулирующую инициативу медиахолдинга.

Проведению форума недвижимости в Сочи Maer посвятил отдельную масштабную медиакампанию в формате цитирования основных докладчиков. Помимо Сочи, инсайты о рынке недвижимости получили потребители Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Тюмени, Перми, Челябинска, Уфы, Самары, Волгограда и других городов.

В ближайший год Maer намерен кратно усилить поддержку отрасли и привести на рынок жилой недвижимости тысячи новых клиентов.

Илья Пискулин, основатель форума «Движения»: Мы увеличили медиаплан по поддержке отрасли совместно с Maer. Наша ключевая задача — сделать так, чтобы о возможностях российской недвижимости узнало как можно больше людей. На медиаэкранах Maer мы намерены размещать ещё больше инициатив, способных стимулировать спрос и ускорить развитие инфраструктуры страны. Будем делать всё возможное, чтобы население посмотрело на большие цифровые экраны и сказало: «Да, я покупаю квартиру!».

Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного кредитования банка ВТБ: Радует, что форум собрал столько специалистов и дал им возможность учиться новому, открыть множество инсайтов. Достаточная часть повестки была посвящена ипотечному кредитованию — мощному драйверу, который помогает строителям продавать, а населению улучшить жилищные условия. Ожидаем, что по итогам первого полугодия объём продаж ипотечных кредитов будет на 50% выше, чем в рекордном 2021 году. Думаю, этот год в целом закроется лучше. Спасибо Maer, что просвещает россиян, рассказывая об ипотеке в том числе. Реклама — двигатель прогресса, а «Движение» — это жизнь!