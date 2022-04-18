«Дыши правильно!»: Maer и PRT покажут россиянам, как справиться со стрессом

18 апреля на улицах российских городов запустили проект, помогающий бороться со стрессом при помощи дыхательной гимнастики. Его увидят жители Москвы и Московской области, Волгограда, Екатеринбурга, Челябинска, Самары, Нижнего Новгорода, Уфы, Новосибирска, Перми и Тюмени.

Проект представляет собой виджет, размещенный на крупнейших уличных экранах — медиафасадах в российских городах. Он имитирует простое, но эффективное дыхательное упражнение, позволяющее снизить уровень тревожности или усталости. Цель кампании — улучшить эмоциональное состояние россиян, находящихся в дороге: в общественном транспорте или за рулем своего автомобиля.

Роман Бузунов, врач-сомнолог, клинический психолог, доктор медицинских наук, профессор: При тревоге человек, как правило, начинает часто и глубоко дышать. При этом он перенасыщается кислородом, снижается уровень углекислоты в крови. Это, в свою очередь, часто приводит к появлению ощущения неудовлетворенности вдохом и панической атаке.

Авторы проекта — коммуникационная группа PRT и оператор крупноформатной DOOH-рекламы медиахолдинг Maer обращают внимание на то, что в состоянии тревоги и стресса важно сознательно замедлять дыхание и делать его более поверхностным. Если сосредоточиться на медленном дыхании, это позволит достаточно быстро успокоить нервную систему.

Глеб Сахрай, основатель коммуникационной группы PRT: Мы хотим поддержать жителей городов, у которых есть потребность в снижении уровня психологической напряженности. Мы решили, что советы психотерапевтов могут помочь, если обратить на них внимание общества необычным способом. Так появился проект «Дыши!»

В рамках кампании будет транслироваться техника дыхания «4+4+4+4». В её названии заключается объяснение упражнения: одинаковое количество секунд тратится на вдох, задержку дыхания и выдох. Врачи рекомендуют заниматься 4−5 раз в день по 2−3 минуты. Это способствует устранению гипервентиляции на фоне стресса, снижению тревоги.

Виктор Макаров, психотерапевт, психолог-консультант, медиатор, психиатр: В нашей культуре мы совсем мало используем дыхание для самопомощи и возвращения в нормальное состояние при стрессе. Мы предпочитаем употреблять лекарства или ничего не делать, терпеть и делать вид, что ничего не происходит. Важно отметить, что дыхание является самым физиологическим, естественным и правильным путем для регуляции нашего психологического состояния. Предложенная дыхательная гимнастика является простой и эффективной. Когда вы научитесь ее выполнять и почувствуете результативность, то вам захочется освоить и другие более сложные технологии работы с дыханием с целью нормализации психологического состояния, выхода из стресса и достижения поставленных задач.