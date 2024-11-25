Научись мыслить, как опытный стратег

В ноябре 2018 года D&G выпустили три рекламных видео с китайской моделью Цзо Е, где она пыталась есть итальянские блюда палочками. Китайские потребители сочли ролики оскорбительными: ретейлеры убрали D&G из продажи, компании пришлось отменить показ в Шанхае, а потребители призвали к бойкоту бренда. Причина — непопадание бренда в запрос аудитории и контекст рынка. Как построить правильную коммуникацию и не разрушить репутацию бренда — рассказываем на курсе mads.

Ключевые навыки стратега

Программа начнется с основы — правильной постановки целей и работы с брифами. Вы освоите поиск инсайтов, научитесь определять точки пересечения между потребностями бренда, спецификой категории и культурным контекстом.

Отдельное внимание уделим работе с современными инструментами. Вы узнаете, как использовать нейросети в стратегическом планировании и освоите precision marketing для эффективной коммуникации с разными сегментами аудитории.

В практической части курса вы научитесь формулировать коммуникационные платформы, выстраивать экосистему каналов и создавать маркетинговые кампании. Особый акцент будет на тональности коммуникации — как подобрать язык и стиль, которые помогут раскрыть бренд и правильно общаться с аудиторией.

Финальный блок посвящен презентации стратегий. Вы научитесь создавать убедительные презентации и грамотно защищать свои идеи перед клиентами.

Мощный исследовательский блок

Коммуникационный стратег определяет, как бренду говорить со своей аудиторией. Чтобы найти инсайты и правильно понять аудиторию, нужно уметь грамотно проводить исследования. Поэтому в программе студенты курса научатся проводить интервью, освоят методы количественного и качественного анализа.

Все это они будут делать на практике вместе с наставниками — стратегами с 10+ годами опыта в агентствах и крупных брендах. По итогу выпускники освоят:

исследование культурного контекста и трендов;

глубинные интервью;

исследование того, как люди относятся к бренду;

изучение всех точек контакта клиента с брендом;

качественный и количественный анализ целевой аудитории.

Реальные проекты в портфолио

Студенты работают над живыми брифами от реальных клиентов. Можно выбрать коммерческий или некоммерческий проект и сразу применить знания на практике.

Диплом — разработанная с нуля коммуникационная стратегия, которую вы сделаете вместе с наставниками. Она усилит портфолио и поможет стартовать в карьере.

Катя Григорьева, руководитель маркетингового сегмента, вкладов и инвестиций в «МТС Банке»: Мы с командой прошли полный путь от разработки концепции до ее воплощения: создали две концепции, протестировали их, выбрали победителя, подготовили бриф на креатив. В результате кампания успешно запустилась на федеральном ТВ, радиостанциях Москвы, наружной рекламе и в онлайне.

Полезный фидбэк

На полноценном формате курса студенты получат много обратной связи от кураторов:

Сергей Чулков, senior стратег Adventum с 10-летним опытом в рекламе. Создал успешные стратегии для McDonald’s, «Балтики» и Skoda.

Нина Халтанова, медийный стратег «Родной речи». Развивает собственный подход в и работала с ведущими компаниями — «Авито», «Самокат», Visa.

Они помогут усовершенствовать идеи, научат выстраивать эффективную коммуникацию с клиентами, готовить убедительные презентации. А еще расскажут, как избежать ошибок джунов и развить критическое мышление.

Аня Новачек, стратег-креатор в DeVision: Было много вопросов, и на все куратор давала понятные, структурные ответы. Когда вовлеченность преподавателей на высоте, результат не заставляет долго ждать.

Сильное комьюнити

На курсе студенты учатся работать в команде, защищать свои идеи, принимать и давать критику. Это не только улучшит ваш кейс, но и поможет с нетворкингом. Преподаватели и студенты — ваши будущие друзья, коллеги и работодатели.

mads — это сотни студентов, преподаватели-практики со всего мира и тысячи выпускников в топовых компаниях: от Google и Leo Burnett до «Яндекса» и BBDO. После выпуска вы сможете общаться с ними и обменяться опытом — попадете в закрытое комьюнити, где каждый день разбираются кейсы и публикуются вакансии.

Преподаватели-практики

Мы собрали команду профессионалов, которые не просто расскажут теорию, а поделятся реальными кейсами из практики работы с крупнейшими брендами.

Вика Кирейченко — автор курса, Lead strategist, чьи стратегии помогли построить коммуникацию для брендов-лидеров рынка: McDonald’s, Leroy Merlin, ВТБ, X5 Retail Group, Pepsi.

Лена Голубева — гуру стратегического планирования. В индустрии с 1995 года. Работала директором по стратегии в BBDO, Ogilvy, McCann Moscow. Среди ее клиентов — участники топ-100 глобальных брендов. Преподает в ВШЭ и делится со студентами инсайтами из 20-летней практики работы с крупнейшими компаниями.

Наташа Федоркова — эксперт в коммуникационных стратегиях. 15 лет создавала успешные стратегии в Leo Burnett и Publicis для McDonald’s, Nestle, PepsiCo.

Юля Кулик — мастер исследований. За 19 лет провела более 1 тыс. фокус-групп и 300+ масштабных исследований. Возглавляет собственное агентство AD Charisma.

Узнать про курс подробнее — на сайте mads. По промокоду «SOSTAV» действует скидка 10%.