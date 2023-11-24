Mads запускает курс для лидеров

Креативная школа Mads объявила о запуске курса для лидеров «Управление командами: как вести команду к большим результатам в реалиях, когда всё меняется». Он подойдёт лидерам, которые хотят принимать верные решения, осознанно управлять командой и вести её к большим результатам в условиях постоянных изменений.
На курсе эксперты расскажут о разнице между постановкой тактических задач и стратегическим планированием, объяснят, как привлекать и развивать таланты, а также научат принимать обоснованные решения на основе аналитики. Ученики узнают о работающих стратегиях и инструментах в управлении командами. Также они примут участие в трансформационных сессиях, которые помогут исследовать собственный опыт и опыт других топовых лидеров, чтобы создать свой уникальный подход.
Евгения Бродская и Ксения Бабат, соавторы курса по управлению командами mads:
Мы живём в эпоху, когда лидерство уже давно перестало быть просто набором функций или должностных обязанностей. Это искусство, способность видеть больше, чем другие, и делиться этим видением с окружающими, мотивируя и вдохновляя их.
Мы прошли большой путь от работы в команде «на земле» до лидерских и стратегических ролей в консалтинге и технологических компаниях. Этот опыт научил нас тому, что самое главное в управление людьми — быть соединённым со своими глубинными смыслами, объединять ценности и цели сотрудников с общим видением и создавать прозрачную и понятную структуру движения к желаемому результату. Мы знаем, что организации, построенные на взаимном уважении, доверии и стремлению к развитию и ответственности за результат, максимально эффективны и ведут к успеху.
В рамках курса мы поделимся принципами и методами управления, которые считаем наиболее ценными. Приглашаем вас познакомиться с ними, чтобы применять их в практике каждый день и стать не просто руководителями, а настоящими лидерами.
После прохождения курса ученики:
- Освоят аналитический подход: научатся использовать данные и аналитику для принятия взвешенных решений и оптимизации работы команды.
- Станут лидерами нового формата: пройдут через понимание Growth mindset, что означает «мышление роста», и научатся подстраиваться под изменения, видеть возможности в проблемах и мотивировать свою команду к постоянному развитию.
- Получат инструментарий управления: от привлечения и развития талантов до управления конфликтами и создания доверия внутри команды.
- Разработают собственную стратегию управления командой: основываясь на ценностях коллектива и стратегиях ведущих международных экспертов, создадут уникальную и эффективную структуру работы.
- Преобразят культуру взаимодействия: улучшив свои коммуникационные навыки, научатся взаимодействовать с сотрудниками так, чтобы каждый член команды чувствовал свою ценность.
Ознакомиться с программой, авторами курса и записаться можно на сайте.