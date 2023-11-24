Mads запускает курс для лидеров

Евгения Бродская и Ксения Бабат, соавторы курса по управлению командами mads:

Мы живём в эпоху, когда лидерство уже давно перестало быть просто набором функций или должностных обязанностей. Это искусство, способность видеть больше, чем другие, и делиться этим видением с окружающими, мотивируя и вдохновляя их.

Мы прошли большой путь от работы в команде «на земле» до лидерских и стратегических ролей в консалтинге и технологических компаниях. Этот опыт научил нас тому, что самое главное в управление людьми — быть соединённым со своими глубинными смыслами, объединять ценности и цели сотрудников с общим видением и создавать прозрачную и понятную структуру движения к желаемому результату. Мы знаем, что организации, построенные на взаимном уважении, доверии и стремлению к развитию и ответственности за результат, максимально эффективны и ведут к успеху.

В рамках курса мы поделимся принципами и методами управления, которые считаем наиболее ценными. Приглашаем вас познакомиться с ними, чтобы применять их в практике каждый день и стать не просто руководителями, а настоящими лидерами.