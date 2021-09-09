В школе mads научат побеждать на фестивалях

Этой осенью mads запускает новый курс «Концептуальное мышление: как придумывать идеи и выигрывать фестивали», на котором студенты узнают технологии для генерации идей, инструменты для их воплощения, а также научатся убедительно презентовать свои работы. Обучение будет готовить к соревнованиям на международных студенческих фестивалях. Об этом Sostav рассказали в mads.

Как устроен курс

Новый курс — симбиоз обновленной программы «Концептинг» и курса Award Camp. На нем кураторы специально организуют необходимую для творчества среду. Программа состоит их двух блоков: теоретический и практический. В основной теоретической части 11 лекций, которые охватывают:

настройку работы мозга;

инструменты работы со стратегией;

креативные техники и приемы;

поиск инсайтов и применение трюков;

искусство презентации идей.

В расширенной long-версии курса еще девять лекций, которые охватят фестивальный креатив и паттерны, а также критерии фестивальных работ.

Практическая часть включает работу с наставниками и креативные спринты: интенсивную тренировку мозга с применением секретных техник в ходе работы над интересным брифом.

Об изменениях

Несколько кураторов

Наставники регулярно меняются: не один на весь курс, а «один бриф — один наставник». Это возможность посмотреть на разные подходы и точки зрения, собрать и впитать опыт разных профессионалов.

Работа с реальными брифами

На курсе разбираются брифы реальных компаний, российских и зарубежных клиентов, которые даются в рамках международных young-фестивалей.

Новое портфолио

Брифы, на которых практикуются во время учебы, послужат дважды. С их помощью студенты смогут не только пополнить портфолио новыми работами, но и получить несколько наград на фестивалях Young Glory и D&AD или Young Ones и Future Lions.

Выбор формата курса

Курс long рассчитан на 8 месяцев. По словам кураторов, это «полная прокачка», особенно для тех, кто только начинает. Курс short длится 3,5 месяца. Он подходит для более опытных, в нем упор на практику и фестивальные победы.

Анна Тишкевич, executive-куратор, креативный директор in-house рекламного агентства The Agency of Wargaming, куратор курса: Сама методика очень освежает мышление. Я как человек, давно занимающийся спринтами, уже привыкла к ним, но ребята, которые сталкиваются со спринтами впервые, приятно удивлены. Очень радует, когда видишь огонь в глазах участников после спринта и во время него. Так что приходите и открывайте для себя новый мир спринтов и креативного мышления.

Теория курса будет постоянно доступна на сайте. Практические занятия с наставниками пройдут в зависимости от выбранного формата: в Zoom или в офисе на Пушкинской.

Кому подойдет курс:

тем, кто уже работает в рекламе и стремится к победам на уровне международных фестивалей;

кому необходима творческая перезагрузка, ревизия методов мышления, модернизация портфолио и парочка наград, которые могли бы открыть для них новые двери;

новичкам с желанием создавать, стремящимся оказаться в сообществе единомышленников, собрать «рабочее» портфолио и получить предложение мечты.

Анна Демина, executive-куратор, Senior Art Director, Leo Burnett Moscow : Даже опытных креативщиков свежий взгляд со стороны может вывести на новый уровень — что уж говорить про начинающих креаторов. Для них работа сразу с несколькими наставниками может стать хорошим полем для размышлений над своими идеями, даст качественный скачок в уровне самого креатива и его подачи. Ведь то, как вы растете на начальном этапе, часто зависит от того, «растят» ли вас на вашем месте работы. Если у старших особо нет времени вами заниматься, а желание расти есть — то наш курс точно для вас, ведь он ускорит все эти процессы. Подача ваших идей на международные фестивали позволит вам сразу окунуться в фестивальную атмосферу, поднимет вашу насмотренность, поможет набить руку в чётком оформлении ваших мыслей.

По словам организаторов, в mads не любят теоретизировать и дают только практические инструменты. На курсах разбирают конкретные техники, которые используют компании уровня Google, R/GA и BBDO, и узнают рабочие практики, взятые на вооружение конкретными профессионалами. Студенты также получают обратную связь и общение с людьми из известных агентств.

Что получают студенты

Топовое портфолио. В mads отмечают, что без портфолио найти интересную работу крайне сложно, к тому же многие начинающие специалисты уже проходили какое-либо обучение и практику.

В mads отмечают, что без портфолио найти интересную работу крайне сложно, к тому же многие начинающие специалисты уже проходили какое-либо обучение и практику. Горящие глаза. Курс растопит креативное мышление, появится азартное отношение к работе.

Курс растопит креативное мышление, появится азартное отношение к работе. Карьерный рост. По словам кураторов, после обучения меняется отношение к себе и к профессии.

По словам кураторов, после обучения меняется отношение к себе и к профессии. Контакты и связи. В mads считают важным расширять и преобразовывать рекламное комьюнити. Помимо налаживания связей на самом курсе, студентов могут познакомить лично с теми профессионалами, которых они выберут.

В mads считают важным расширять и преобразовывать рекламное комьюнити. Помимо налаживания связей на самом курсе, студентов могут познакомить лично с теми профессионалами, которых они выберут. Трудоустройство. Представители курса обещают найти возможности для наилучшего применения способностей студентов.

Представители курса обещают найти возможности для наилучшего применения способностей студентов. Диплом mads и компанию единомышленников.

Преподавательский состав

Курс «Концептуальное мышление: как придумывать идеи и выигрывать фестивали» — это коллективный опыт, точки зрения разных профессионалов.

Кураторы курса

Лекторы курса

Andreas Toscano — Head of Creative Impact, Google Russia. В индустрии рекламы более 20 лет, работал в Сан-Паулу, Киеве, Берлине, Милане и Москве.

Вера Карпова — старший копирайтер Serviceplan Hamburg (Germany), преподаватель в Miami Ad School Europe. В прошлом — копирайтер в агентстве Kolle Rebbe в Гамбурге. До переезда в Германию четыре года работала копирайтером в Leo Burnett Moscow.

Robert Luciani — Senior Digital Art Director, Jung Von Matt Hamburg; тьютор Miami Ad School. Неоднократный победитель ADC Germany.

Михаил Герасимов — креативный директор в Most Creative Club. В портфолио 40 наград международных и российских фестивалей рекламы, федеральные и международные проекты. Преподает с 2014 года.

Андрей Потапов — сооснователь и управляющий директор Signal by ONY. Работал с компаниями Mars, Coca-Cola, Oriflame, Efes, Volvo, «Яндекс», Carlsberg, «Сбербанк».

Мария Тиунова — оргконсультант, стратег, сооснователь Reconnect. Нарративный практик, автор курса Creating Leading в mads, автор методики «Дерево лидерства».

Серафима Гурова — основатель креативной PR-студии Rodnya. Создала с нуля PR-департамент в R&I Group и получила там первые отраслевые награды: Epica, Cristal, Golden Hammer, White Square, RuPoR и Pravda Awards.

Дарья Кравцова — стратегический лидер в Friends Moscow. Работала с такими брендами, как «ВКонтакте», «Яндекс», Borjomi, Pepsi, Adrenaline Rush, Epica, ПИК, «Самолет», «Юла», «Дом.ru», Cofix и «Мама Лама».

Егор Кожедуб — стратегический лидер в Yandex Geo. За плечами более пяти лет работы на агентской стороне в Friends и McCann Moscow. Победитель Effie 2019.

Максим Пономарев — сооснователь Friends Moscow. Обладатель двух «Бронзовых львов» Cannes Lions 2016 в категориях Cyber и Design. Завоевал более 80 наград на российских и международных фестивалях (Golden Drum, ММФР, ADCR и Cristal).

Денис Елисеев — сооснователь Friends Moscow. Обладатель многочисленных наград на российских и международных фестивалях (Cannes Lions, Golden Drum, Eurobest, Epica, ADCR, ММФР, «Идея!», КИАФ и «Белый квадрат»).

Андрей Потехин — Senior Creative & Brand Lead, Friends Moscow. Обладатель D&AD New Blood Wood Pencil, New York Festivals Bronze, Clio Awards Bronze, 5 ADC Germany Nails, 3 Future Lions Shortlists.

Семен Поляковский — победитель первых курсов mads, работал креативщиком во Friends Moscow, BBDO Interactive, BBDO Black. Завоевал несколько фестивальных наград.

Александр Чумаченко — партнер и креативный директор в SLD Agency. Обладатель наград фестивалей Black Sea, «Идея!», Red Apple, вошел в шорт-лист Cannes Lions.

Елена Шиляева — старший копирайтер в Friends Moscow. Вместе с «ТутковБудков» работала над проектами, которые впоследствии были номинированы на Grammy (Gravity Is Just a Habit by OK Go для S7 Airlines) и победили на Cannes Lions, D&AD Awards, Epica и др.

В mads отмечают, что работы их студентов опережают мировые бренды. Выпускники курсов работают в Instinct , BBDO Group, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, SLAVA , Possible Group , Friends и R/GA London и многих других топовых агентствах. Кроме того, в 2020 году mads стала международной школой года по версии конкурса Young Glory, в этом году студенты заняли там четыре позиции в топ-5. Помимо этого, воспитанники второй год подряд выигрывают D&AD и ADC Europe.

Запись на курс уже открыта, количество мест ограничено.