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09.09.2021 в 18:21

В школе mads научат побеждать на фестивалях

Студенты подготовятся к участию в конкурсах, пополнят портфолио и обретут единомышленников

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Иллюстрация: Саша Блосяк

Этой осенью mads запускает новый курс «Концептуальное мышление: как придумывать идеи и выигрывать фестивали», на котором студенты узнают технологии для генерации идей, инструменты для их воплощения, а также научатся убедительно презентовать свои работы. Обучение будет готовить к соревнованиям на международных студенческих фестивалях. Об этом Sostav рассказали в mads.

Как устроен курс

Новый курс — симбиоз обновленной программы «Концептинг» и курса Award Camp. На нем кураторы специально организуют необходимую для творчества среду. Программа состоит их двух блоков: теоретический и практический. В основной теоретической части 11 лекций, которые охватывают:

  • настройку работы мозга;
  • инструменты работы со стратегией;
  • креативные техники и приемы;
  • поиск инсайтов и применение трюков;
  • искусство презентации идей.

В расширенной long-версии курса еще девять лекций, которые охватят фестивальный креатив и паттерны, а также критерии фестивальных работ.

Практическая часть включает работу с наставниками и креативные спринты: интенсивную тренировку мозга с применением секретных техник в ходе работы над интересным брифом.

Об изменениях

Несколько кураторов

Наставники регулярно меняются: не один на весь курс, а «один бриф — один наставник». Это возможность посмотреть на разные подходы и точки зрения, собрать и впитать опыт разных профессионалов.

Работа с реальными брифами

На курсе разбираются брифы реальных компаний, российских и зарубежных клиентов, которые даются в рамках международных young-фестивалей.

Новое портфолио

Брифы, на которых практикуются во время учебы, послужат дважды. С их помощью студенты смогут не только пополнить портфолио новыми работами, но и получить несколько наград на фестивалях Young Glory и D&AD или Young Ones и Future Lions.

Выбор формата курса

Курс long рассчитан на 8 месяцев. По словам кураторов, это «полная прокачка», особенно для тех, кто только начинает. Курс short длится 3,5 месяца. Он подходит для более опытных, в нем упор на практику и фестивальные победы.

Анна Тишкевич, executive-куратор, креативный директор in-house рекламного агентства The Agency of Wargaming, куратор курса:

Сама методика очень освежает мышление. Я как человек, давно занимающийся спринтами, уже привыкла к ним, но ребята, которые сталкиваются со спринтами впервые, приятно удивлены. Очень радует, когда видишь огонь в глазах участников после спринта и во время него. Так что приходите и открывайте для себя новый мир спринтов и креативного мышления.

Теория курса будет постоянно доступна на сайте. Практические занятия с наставниками пройдут в зависимости от выбранного формата: в Zoom или в офисе на Пушкинской.

Кому подойдет курс:

  • тем, кто уже работает в рекламе и стремится к победам на уровне международных фестивалей;
  • кому необходима творческая перезагрузка, ревизия методов мышления, модернизация портфолио и парочка наград, которые могли бы открыть для них новые двери;
  • новичкам с желанием создавать, стремящимся оказаться в сообществе единомышленников, собрать «рабочее» портфолио и получить предложение мечты.

Анна Демина, executive-куратор, Senior Art Director, Leo Burnett Moscow :

Даже опытных креативщиков свежий взгляд со стороны может вывести на новый уровень — что уж говорить про начинающих креаторов. Для них работа сразу с несколькими наставниками может стать хорошим полем для размышлений над своими идеями, даст качественный скачок в уровне самого креатива и его подачи. Ведь то, как вы растете на начальном этапе, часто зависит от того, «растят» ли вас на вашем месте работы. Если у старших особо нет времени вами заниматься, а желание расти есть — то наш курс точно для вас, ведь он ускорит все эти процессы.

Подача ваших идей на международные фестивали позволит вам сразу окунуться в фестивальную атмосферу, поднимет вашу насмотренность, поможет набить руку в чётком оформлении ваших мыслей.

По словам организаторов, в mads не любят теоретизировать и дают только практические инструменты. На курсах разбирают конкретные техники, которые используют компании уровня Google, R/GA и BBDO, и узнают рабочие практики, взятые на вооружение конкретными профессионалами. Студенты также получают обратную связь и общение с людьми из известных агентств.

Что получают студенты

  • Топовое портфолио. В mads отмечают, что без портфолио найти интересную работу крайне сложно, к тому же многие начинающие специалисты уже проходили какое-либо обучение и практику.
  • Горящие глаза. Курс растопит креативное мышление, появится азартное отношение к работе.
  • Карьерный рост. По словам кураторов, после обучения меняется отношение к себе и к профессии.
  • Контакты и связи. В mads считают важным расширять и преобразовывать рекламное комьюнити. Помимо налаживания связей на самом курсе, студентов могут познакомить лично с теми профессионалами, которых они выберут.
  • Трудоустройство. Представители курса обещают найти возможности для наилучшего применения способностей студентов.
  • Диплом mads и компанию единомышленников.

Преподавательский состав

Курс «Концептуальное мышление: как придумывать идеи и выигрывать фестивали» — это коллективный опыт, точки зрения разных профессионалов.

Кураторы курса

Арина Авдеева, cооснователь и управляющий партнер агентства Friends Moscow, сооснователь курсов mads. Завоевала «Золотого» и двух «Бронзовых львов» в Каннах, а также более 200 наград на различных рекламных фестивалях. Анна Тишкевич, креативный директор in-house рекламного агентства The Agency of Wargaming, социальный предприниматель. Имеет больше 50 наград национальных и международных фестивалей рекламы, включая Каннский. Анна Демина, cтарший арт-директор в агентстве Leo Burnett Moscow, победитель фестиваля Young Glory, призер Eurobest Young Competition и Effie, участник Young Lions в категории Cyber. Дмитрий Гусев, креативный директор Sorry,Guys.Media. Окончил mads трижды: Concepting — 2016, Strategy — 2019, Creative leading — 2020. Обладатель наград AdIndex Awards и Tagline Awards. Илья Панфилов, креативный директор отдела спецпроектов РБК, победитель фестиваля Young Glory и призер Eurobest Young Competition, а также участник Young Lions в категории Cyber.

Лекторы курса

  • Andreas Toscano — Head of Creative Impact, Google Russia. В индустрии рекламы более 20 лет, работал в Сан-Паулу, Киеве, Берлине, Милане и Москве.
  • Вера Карпова — старший копирайтер Serviceplan Hamburg (Germany), преподаватель в Miami Ad School Europe. В прошлом — копирайтер в агентстве Kolle Rebbe в Гамбурге. До переезда в Германию четыре года работала копирайтером в Leo Burnett Moscow.
  • Robert Luciani — Senior Digital Art Director, Jung Von Matt Hamburg; тьютор Miami Ad School. Неоднократный победитель ADC Germany.
  • Михаил Герасимов — креативный директор в Most Creative Club. В портфолио 40 наград международных и российских фестивалей рекламы, федеральные и международные проекты. Преподает с 2014 года.
  • Андрей Потапов — сооснователь и управляющий директор Signal by ONY. Работал с компаниями Mars, Coca-Cola, Oriflame, Efes, Volvo, «Яндекс», Carlsberg, «Сбербанк».
  • Мария Тиунова — оргконсультант, стратег, сооснователь Reconnect. Нарративный практик, автор курса Creating Leading в mads, автор методики «Дерево лидерства».
  • Серафима Гурова — основатель креативной PR-студии Rodnya. Создала с нуля PR-департамент в R&I Group и получила там первые отраслевые награды: Epica, Cristal, Golden Hammer, White Square, RuPoR и Pravda Awards.
  • Дарья Кравцова — стратегический лидер в Friends Moscow. Работала с такими брендами, как «ВКонтакте», «Яндекс», Borjomi, Pepsi, Adrenaline Rush, Epica, ПИК, «Самолет», «Юла», «Дом.ru», Cofix и «Мама Лама».
Andreas Toscano, Google Russia Вера Карпова, Serviceplan Hamburg Robert Luciani, Jung Von Matt Hamburg Михаил Герасимов, Most Creative Club Андрей Потапов, Signal by ONY Мария Тиунова, Reconnect Серафима Гурова, Rodnya Дарья Кравцова, Friends Moscow

  • Егор Кожедуб — стратегический лидер в Yandex Geo. За плечами более пяти лет работы на агентской стороне в Friends и McCann Moscow. Победитель Effie 2019.
  • Максим Пономарев — сооснователь Friends Moscow. Обладатель двух «Бронзовых львов» Cannes Lions 2016 в категориях Cyber и Design. Завоевал более 80 наград на российских и международных фестивалях (Golden Drum, ММФР, ADCR и Cristal).
  • Денис Елисеев — сооснователь Friends Moscow. Обладатель многочисленных наград на российских и международных фестивалях (Cannes Lions, Golden Drum, Eurobest, Epica, ADCR, ММФР, «Идея!», КИАФ и «Белый квадрат»).
  • Андрей Потехин — Senior Creative & Brand Lead, Friends Moscow. Обладатель D&AD New Blood Wood Pencil, New York Festivals Bronze, Clio Awards Bronze, 5 ADC Germany Nails, 3 Future Lions Shortlists.
  • Семен Поляковский — победитель первых курсов mads, работал креативщиком во Friends Moscow, BBDO Interactive, BBDO Black. Завоевал несколько фестивальных наград.
  • Александр Чумаченко — партнер и креативный директор в SLD Agency. Обладатель наград фестивалей Black Sea, «Идея!», Red Apple, вошел в шорт-лист Cannes Lions.
  • Елена Шиляева — старший копирайтер в Friends Moscow. Вместе с «ТутковБудков» работала над проектами, которые впоследствии были номинированы на Grammy (Gravity Is Just a Habit by OK Go для S7 Airlines) и победили на Cannes Lions, D&AD Awards, Epica и др.
Егор Кожедуб, Yandex Geo Максим Пономарев, Friends Moscow Денис Елисеев, Friends Moscow Андрей Потехин, Friends Moscow Семен Поляковский Александр Чумаченко, SLD Agency Елена Шиляева, Friends Moscow

В mads отмечают, что работы их студентов опережают мировые бренды. Выпускники курсов работают в Instinct , BBDO Group, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, SLAVA , Possible Group , Friends и R/GA London и многих других топовых агентствах. Кроме того, в 2020 году mads стала международной школой года по версии конкурса Young Glory, в этом году студенты заняли там четыре позиции в топ-5. Помимо этого, воспитанники второй год подряд выигрывают D&AD и ADC Europe.

Запись на курс уже открыта, количество мест ограничено.

Партнерский материал
Instinct Saatchi & Saatchi Russia Leo Burnett SLAVA MADS
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