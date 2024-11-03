Мадридский метрополитен отметил свое 105-летие запуском собственной линейки кроссовок

В честь своего 105-летия метрополитен Мадрида выпустил лимитированную серию кроссовок.

Основные цвета обуви, как и Мадридского метро, — белый, синий и красный. Кроме того, на кроссовки нанесен его логотип.

Но уникальной эту обувь делает стелька с картой линий метро, а также небольшой код, встроенный в язычок, позволяющий загрузить приложение метро, получить доступ к карте сети и даже поиграть в видеоигру о знаменитой станции-призраке Чамбери.

В лимитированную коллекцию вошли всего 105 пар кроссовок, цена одной составляла 94,95 евро. Вся партия была моментально раскуплена.