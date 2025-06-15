Любовь к брендам на Радио.Sostav

Сотни гениальных маркетологов, начиная с Авра Умбриция Скавра, выпрыгивали из креативных штанов, чтобы их бренд навсегда проник в человеческое сердце. И эти же рекламисты и маркетологи влюблялись в другие бренды, как дети.
В новом выпуске «Радио.Sostav» настоящие профи делятся историей своей любви.
Сегодня в эфире:
▪️ Креативный директор рекламного агеентства DDB Navigator Татьяна Мосеева
▪️ CEO & Co-Founder 2LEADS Евгений Анненков
▪️ Директор по продукту таргетированной платформы Nativity Tech Владимир Балашов
▪️ Бизнес-консультант CleverData Анна Овчинникова
▪️ Основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Кирилл Диденок
▪️ Тимлид отдела дизайна Jago Agency Екатерина Ларионова
Выпуск доступен по ссылке.