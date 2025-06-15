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18+
15.06.2025 в 21:00

Любовь к брендам на Радио.Sostav

Рекламисты и маркетологи делятся историей своей любви

Сотни гениальных маркетологов, начиная с Авра Умбриция Скавра, выпрыгивали из креативных штанов, чтобы их бренд навсегда проник в человеческое сердце. И эти же рекламисты и маркетологи влюблялись в другие бренды, как дети.

В новом выпуске «Радио.Sostav» настоящие профи делятся историей своей любви.

Сегодня в эфире:

▪️ Креативный директор рекламного агеентства DDB Navigator Татьяна Мосеева

▪️ CEO & Co-Founder 2LEADS Евгений Анненков

▪️ Директор по продукту таргетированной платформы Nativity Tech Владимир Балашов

▪️ Бизнес-консультант CleverData Анна Овчинникова

▪️ Основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Кирилл Диденок

▪️ Тимлид отдела дизайна Jago Agency Екатерина Ларионова

Выпуск доступен по ссылке.

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