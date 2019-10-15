Ляйсан Утяшева стала моделью для ролевой куклы Барби

Компания Mattel представила линейку кукол Барби, посвященных разным известным женщинам планеты, сообщается на официальном сайте производителя игрушек. Кампания приурочена к 60-летию компании и проходит под названием #MoreRoleModels.

Среди моделей есть Барби, прототипом для которой стала российская спортсменка Ляйсан Утяшева, обладательница звания чемпионки мира по художественной гимнастике. Среди других примеров для подражания, предложенных девочек: художника Фрида Кало, режиссер Петти Дженкинс, математик и физик НАСА Кэтрин Джонсон, футболистка Сара Гама.

Недавно бренд «Барби» запустил кампанию по борьбе с гендерными стереотипами среди детей. Чтобы девочки не замечали гендерных отличий в интеллекте, «Барби» выпустит серию кукол — образцов для подражания. В новой коллекции куклы станут представителями самых разных профессий и должностей. В поддержку кампании вышел рекламный ролик, созданный агентством BBDO San Francisco.