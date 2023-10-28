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28.10.2023 в 16:39

КЛВЗ «Кристалл» начнет разливать текилу

Ликеро-водочный завод получил лицензию правительства Мексики

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Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» может запустить розлив мексиканской текилы на своих производственных мощностях. Об этом РБК сообщили в посольстве Мексики в Москве.

Текилу нельзя произвести вне Мексики, поскольку ее основной ингридиент — голубая агава сорта Tequila Weber выращивается в мексиканских штатах Гуанахуато, Халиско, Мичоакан, Найярит и Тамаулипас. А вот разливать ее можно в любой другой стране, пояснили в дипмиссии.

Но для соблюдения стандартов качества зарубежное предприятие должно строго придерживаться требованиям Государственного стандарта Мексики NOM-006-SCFI-2012 на всех этапах работы, с момента поставки напитка до закупорки бутылки.

КЛВЗ «Кристалл» получил лицензию правительства Мексики на производство текилы в России 25 октября, запустить его планируется во втором квартале 2024 года.

Добавим, в сентябре ликеро-водочный завод запустил производство традиционного корейского алкогольного напитка соджу под брендом Stun. В линейку входит пять напитков с разными фруктовыми вкусами крепостью 13%.

КЛВЗ «Кристалл»
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