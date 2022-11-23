На месте бывших магазинов Lush откроется новая косметическая сеть Oomph

Российский владелец ушедшей из РФ британской косметической сети Lush Дмитрий Азаров запустит новый бренд по продаже косметики ручной работы. Магазины под названием Oomph (перевод с англ. «шарм») откроются в декабре. В Москве это будут семь точек продаж на месте бывших магазинов Lush, включая флагманский магазин на Тверской, в котором дополнительно разместят кафе с выпечкой от партнёрского ресторана Sangre Fresca. Об этом сообщает РБК.

Управлять новым брендом будет ООО «Лист», созданное Азаровым в августе 2022 года. Инвестиции в новый проект оцениваются в 100 млн руб. Бизнесмен задействует личные средства для этих вложений.

Британской компании Lush Cosmetics принадлежало только 35% бизнеса, остальная доля была у Азарова. Он также развивал бренд на территории Украины. К началу 2022 года сеть насчитывала 48 магазинов в РФ и 16 в Украине. За 2021 год выручка составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 95,5 млн руб., пишет издание. По словам предпринимателя, украинский бизнес он «подарил» иностранным партнёрам и постепенно закрывал большую часть магазинов в России после того, как британская компания прекратила поставки в Россию.

Азаров пояснил РБК, что в Lush ассортимент был ограничен мировой стратегией компании — в собственной сети предприниматель намерен запустить линейку продуктов для бани помимо мыла, шампуней, гелей для душа и свеч. Бывшие партнёры останутся ориентиром в бизнесе, отмечает Азаров.

Производство товаров Oomph запустится на собственном заводе в Домодедово, где раньше делались косметические маски для Lush. Под новый бренд мощности расширят. Собственное производство — это «единственный вариант полного контроля качества», передаёт издание слова бизнесмена.

В сентябре сообщалось, что Азаров подал заявку на регистрацию бренда Relish. Хотя эксперты предупредили о необходимости значительных инвестиций, новый бренд потенциально может сохранить часть лояльной аудитории Lush при размещении магазинов на месте точек британской сети.