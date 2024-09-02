Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Uplify_influence_marketing
WIZART Polygraphic
ProMarketing.tech

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.09.2024 в 11:30

«Лунтик: Возвращение домой» стал лидером кинопроката в России за выходные

В первый уикенд проект собрал 115,7 млн руб.

Полнометражный мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» возглавил российский кинопрокат за минувшие выходные. В свой премьерный уикенд анимационный фильм заработал 115,7 млн руб., сообщает портал Кinobusiness.

В полнометражной версии друзья мультгероя Лунтика помогают ему найти родителей и добраться до Луны. Режиссером проекта выступил Константин Бронзит.

На вторую по сборам строчку опустился лидер прошлой недели — американский блокбастер «Ворон». Кинокартина собрала 43,2 млн руб.

Тройку лидеров замыкает еще одна премьера недели — франко-бельгийский боевик «Ларго Винч: гнев прошлого». В прокате по итогам прошлых выходных картина получила 21,4 млн руб. На четвертом месте оказался испанский мультфильм «Как приручить бизона» с 13,5 млн руб.

На пятой позиции расположился фантастический фильм Антона Борматова «Пираты галактики Барракуда» с Юрием Колокольниковым в одной из главных ролей. За первую неделю проката касса картины составила 12,3 млн руб.

Ранее сообщалось, что за пять лет совокупный объем вложений в российское кинопроизводство увеличился в пять раз. При этом средняя стоимость создания фильмов за три года выросла на 76%.

Россия Лунтик Кинопрокат
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кино
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.