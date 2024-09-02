«Лунтик: Возвращение домой» стал лидером кинопроката в России за выходные

Полнометражный мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» возглавил российский кинопрокат за минувшие выходные. В свой премьерный уикенд анимационный фильм заработал 115,7 млн руб., сообщает портал Кinobusiness.

В полнометражной версии друзья мультгероя Лунтика помогают ему найти родителей и добраться до Луны. Режиссером проекта выступил Константин Бронзит.

На вторую по сборам строчку опустился лидер прошлой недели — американский блокбастер «Ворон». Кинокартина собрала 43,2 млн руб.

Тройку лидеров замыкает еще одна премьера недели — франко-бельгийский боевик «Ларго Винч: гнев прошлого». В прокате по итогам прошлых выходных картина получила 21,4 млн руб. На четвертом месте оказался испанский мультфильм «Как приручить бизона» с 13,5 млн руб.

На пятой позиции расположился фантастический фильм Антона Борматова «Пираты галактики Барракуда» с Юрием Колокольниковым в одной из главных ролей. За первую неделю проката касса картины составила 12,3 млн руб.

Ранее сообщалось, что за пять лет совокупный объем вложений в российское кинопроизводство увеличился в пять раз. При этом средняя стоимость создания фильмов за три года выросла на 76%.