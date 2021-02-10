Нежность купажа и выбор нового ЗОЖ: DDBV разработало бренд минеральной воды Selectа от «Архыз Vita»

DDVB приняло участие в создании нового бренда минеральной воды Selecta от производителя «Архыз VITA» — креаторы разработали его нейминг и lifestyle-айдентику. Команда агентства рассказала, как превратить процесс купажирования в настоящее искусство и стать примером гармоничного полезного питания.

Контекст

Классическую минеральную воду традиционно относили к, скорее, «аптечному» сегменту — на ее этикетках можно встретить позиционирование в качестве «лечебно-столовой». На наш взгляд, такая отсылка к медицинской тематике отталкивает многих потребителей — она создает впечатление необходимости предварительной консультации врача и каких-либо возможных ограничений. При этом можно отметить обратную тенденцию — пользователи все чаще предпочитают различные вариации полезного питания, в том числе, все чаще выбирая, воду из природных источников.

Задача

Перед нами стояла непростая задача представить новый бренд «нетипичной» воды — это и не «лечебно-столовый» девайс, и не стандартная «магазинная» минералка. Она находится ровно посередине между этих двух категорий вод, обещая и пользу организму, и удовольствие вкуса. Так появилась Selecta — купажированная вода и стильный спутник всех, кто выбирает гармоничный здоровый образ жизни.

Анна Молчанова, представитель бренда «Архыз Vita» и автор концепции минеральной воды Selecta: Мы поставили перед собой амбициозную задачу — решить эту проблематику, выйдя за рамки стереотипного подхода к такой категории вод. Для этого нам пришлось создать принципиально новый продукт — купажированную воду, которая смогла бы объединить мягкость вкуса и полезные свойства продукта, а также возможность его ежедневного употребления.

Несмотря на то, что на рынке есть небольшое количество купажированных вод, все они либо очень локальны и неизвестны большинству, либо в своем позиционировании делают ставку на однотипные функциональные свойства. Поэтому мы решили позиционировать новый бренд Selecta как lifestyle-воду, которая подойдет для максимально широкой аудитории и идеально вписывается в современный ритм жизни.

Леонид Спиридонов, стратег DDVB : Selecta — это бренд, который будут выбирать активные, современные потребители — они осознанно подходят к выбору продуктов. Они понимают, что Selecta — особенная вода, которая объединяет лучшие натуральные воды и обладает разноплановыми характеристиками.

Разработка айдентики

Поскольку Selecta стала новым оригинальным представителем среди щелочных минералок, в визуальной айдентике мы также отказались от характерных для этой категории образов. Мы отталкивались от инсайта о том, что процесс купажирования — это настоящее искусство. Поэтому в визуале было важно отразить идею творчества, а также подчеркнуть, что в состав продукта входит микс разных природных вод.

Виктор Китаев, арт-директор DDVB : Благодаря технологии купажирования бренду удалось объединить разные минеральные воды, создав тонкий букет вкуса. В этом мы увидели аналогию с природными минералами, которые сами по себе могут выглядеть бесхитростно, но в сочетании друг с другом создают невероятные по красоте композиции. Эту идею мы постарались передать с помощью нескольких цветов, которые плавно «перетекают» из одного в другой. При этом мы оставили бутылку прозрачной, чтобы подчеркнуть игру цвета.

И, наконец, цепляющий нейминг дополнил историю производителя. В нем было необходимо объединить несколько смысловых линий — тщательный выбор при создании букета вкуса, а также легкость выбора для самого потребителя. Название Selecta образовано от английского глагола «to select» — «выбирать», что как нельзя лучше решает поставленную задачу.

Дмитрий Пёрышков, основатель DDVB и креативный директор: Selecta — непростой кейс в том плане, что бренд практически претендует на статус первопроходца в своей товарной категории. Необходимо было найти четкое позиционирование, донести до аудитории особенности продукта, не сбиться на характерные для этой категории идеи и образы. Помог опыт — мы уже выводили бренды, создающие своим появлением новую нишу. В результате получился продукт, в котором прекрасно все: и «лицо», и «одежда», и «душа», и «мысли».

Selecta выделяется на полке благодаря необычному дизайну этикетки — сочетанию золотого, синего и градиента розового без традиционных отсылок к месту происхождения. На наш взгляд, такая упаковка уводит потребителя от привычного восприятия минеральной воды, заставляя по-новому взглянуть на привычный продукт, что и было главной задачей при создании бренда.