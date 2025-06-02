«Лукоморье» и «МойОфис» работают над российским аналогом Microsoft SharePoint

Экосистема ИТ-продуктов «Лукоморье», разработанная «РТК ИТ Плюс» (входит в группу «Ростелеком»), и компания «МойОфис» договорились о «поэтапной интеграции» своих решений в единое цифровое рабочее пространство — российский аналог Microsoft SharePoint. Об этом сообщает ТАСС.

Проект предусматривает объединение возможностей для совместной работы, управления документами и автоматизации бизнес-процессов. Интеграция охватит no-code-платформу «Акола» от «Лукоморья», а также веб-редакторы «Документы Онлайн», корпоративный мессенджер Squadus и компоненты SDK от «МойОфис».

На первом этапе будет реализована интеграция платформ «Акола» и Squadus, что позволит пользователям централизованно хранить файлы и редактировать документы в реальном времени.

«Главная цель интеграции — сформировать единое цифровое пространство для взаимодействия, где документы, задачи, заявки и обсуждения будут сосредоточены в одном интерфейсе», — отметили в пресс-службе «Лукоморья».

В апреле «МойОфис» представил новую экосистему бизнес-приложений.