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02.06.2025 в 13:10

«Лукоморье» и «МойОфис» работают над российским аналогом Microsoft SharePoint

Компании объединяют no-code-платформу, мессенджер и офисные сервисы в едином цифровом пространстве для совместной работы бизнеса

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Экосистема ИТ-продуктов «Лукоморье», разработанная «РТК ИТ Плюс» (входит в группу «Ростелеком»), и компания «МойОфис» договорились о «поэтапной интеграции» своих решений в единое цифровое рабочее пространство — российский аналог Microsoft SharePoint. Об этом сообщает ТАСС.

Проект предусматривает объединение возможностей для совместной работы, управления документами и автоматизации бизнес-процессов. Интеграция охватит no-code-платформу «Акола» от «Лукоморья», а также веб-редакторы «Документы Онлайн», корпоративный мессенджер Squadus и компоненты SDK от «МойОфис».

На первом этапе будет реализована интеграция платформ «Акола» и Squadus, что позволит пользователям централизованно хранить файлы и редактировать документы в реальном времени.

«Главная цель интеграции — сформировать единое цифровое пространство для взаимодействия, где документы, задачи, заявки и обсуждения будут сосредоточены в одном интерфейсе», — отметили в пресс-службе «Лукоморья».

В апреле «МойОфис» представил новую экосистему бизнес-приложений.

МойОфис Microsoft SharePoint «Лукоморье»
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