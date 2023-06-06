Объявлены победители программы «Лучшие ESG-проекты России»

1 июня в Radisson Resort, Zavidovo состоялось подведение итогов программы «Лучшие ESG-проекты России». Жюри наградило компании, которые реализуют экологическое, социальное и корпоративное управление в рамках своего бизнеса. Об этом Sostav рассказали организаторы события.

В оргкомитет поступило более 400 заявок от претендентов на звание лучшего проекта. Лауреатами 2023 года стали: «Авито», Qiwi, «ГМК Норильский никель», ассоциация «Женщины в добывающей отрасли России», «МегаФон», «Сбер», «Пятёрочка», Siberian Wellness, курорт Красная Поляна, «Пятница!», «Газпром нефть», «РСХБ Управление Активами», «Зарубежнефть», «АК Барс Страхование», «Росводоканал», «ВКонтакте», «Мосинжпроект».

За лучший ESG-проект награду также получили: «ГПМ Радио», радио Romantika, «Алмазэргиэнбанк», «Р-Фарм», «Урбантех», ЕЮС, «Сити21», «Контур», «Интермобилити.Ева», «Рельеф-Центр», «Центр Инновационных Финансовых Технологий», Ермилов Денис Игоревич, Ланговая Татьяна Валерьевна, деловой журнал «Профиль», «Центр-инвест», РНКБ, Рудометкин Василий Андреевич, «Уральский завод противогололедных материалов», Axelot, Men Today (Independent Media), Rambler&Co, «Ингосстрах», «Полюс».

Перед объявлением победителей прошёл форум «Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие». В трёх залах собрались эксперты в области корпоративного управления, экологии и социальных инициатив. В программе мероприятия они обсуждали такие важные для современной экономики темы, как инклюзивность, разнообразие и гендерное равенство, перспективы экологической повестки и меры, применяемые для сохранения планеты. В дебатах рождались новые идеи, вспоминались старые, но хорошо забытые истины, становились очевидными недостатки и способы их устранения.

Участники поделились, что подобные мероприятия воспринимаются как глоток свежего воздуха, возможность установления контакта с единомышленниками и площадками для поиска новых идей для воплощения. По словам оргкомитета, форум дал понять, что бизнес и общество едины в главном: устойчивое развитие России — наше общее дело, настоящее и будущее страны.

Анна Шапиро, директор по персоналу «Урбантех»: Понятия «инклюзивность» и «разнообразие» неразрывно связаны друг с другом. Мы живём в быстро меняющемся мире, где растёт понимание и принятие многообразия — многообразия во всём — в особенностях людей, видах их занятости, идеях и мнениях. Наш проект — пример того, как общество движется в сторону мира без ограничений, где каждый может найти своё место, быть социально включенным, работать и чувствовать свою нужность и важность. Рады быть причастными к этому.

Большинству людей «Авито» знаком как площадка для продажи товаров и услуг. Однако оргкомитет отмечает, что при подробном знакомстве с компанией можно узнать, какая большая, разносторонняя и неравнодушная к другим людям команда работает в организации.

Василий Лексин, ведущий менеджер продукта по ESG-направлению «Авито»: Премия ESG для нас — знаковое событие, и мы рады, что коллеги отмечают наши заслуги. Партнёрство с отрядом «ЛизаАлёрт» — один из крупнейших наших проектов, развитием которого мы занимаемся второй год. Вместе мы находим новые возможности для повышения эффективности поисков, а также учим людей, как вести себя безопасно. Благодарим создателей премии за высокую оценку нашей совместной работы.

«Следование принципам устойчивого развития стало важным условием долгосрочной стабильности и процветания компании. Один из победителей программы придерживается именно такой позиции», — поделились представители «Лучших ESG-проектов России».

Яна Перепечаева, генеральный директор курорта Красная Поляна: «Наполни своё лето» — первый на российском рынке массовый туристический продукт, созданный с учётом принципов устойчивого развития. Мы надеемся, что он убедит всех участников рынка в том, что будущее индустрии туризма тесно связано с охраной природы, созданием преимуществ для местных сообществ и внедрением практик устойчивого развития во все бизнес-процессы. В основе нашего подхода — забота о людях и природе.

Организаторы считают, что отправить впервые свой проект на оценку жюри всегда не легко, однако радость победы и эмоции от признания проекта того стоят.

Ирина Коликова, заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности «Ингосстраха»: Мы впервые принимаем участие в подобной программе и рады, что наша работа в области устойчивого развития отмечена членами жюри «Лучших ESG-проектов в России». ESG — одно из ключевых направлений в работе «Ингосстраха», и эта награда показывает значимость усилий компании для продвижения устойчивого развития в стране.

«Получение знаний от действующих практиков — то, что студенты и начинающие специалисты очень ценят. Ведь хорошее образование — это шанс получить высокооплачиваемую работу и внести свой вклад в будущее страны», — рассказывают представители программы.

Елена Рыбинская, руководитель образовательной программы ФИИТ: «Контур» создавал ФИИТ как качественный образовательный проект, который привлечёт талантливых абитуриентов на Урал и даст им актуальные знания для работы в ИТ. Сейчас студенты ФИИТ работают во многих российских ИТ-компаниях: «Контур», «Яндекс», Naumen, «Тинькофф». Проекту четыре года — летом на рынок выйдут первые выпускники. Такой подход к подготовке кадров выгоден всем: студенты получают знания от экспертов ИТ-отрасли, а рынок труда — сильных кандидатов. Мы рады, что жюри оценило вклад «Контура» в образование.

Артём Долгих, директор по развитию бизнеса Axelot: Мы уверены, что наш проект поможет существенно повысить качество подготовки новых специалистов в отрасли логистики. Первые наглядные результаты уже есть, и впереди ещё больше достижений. Мы рады, что программа Axelot Lab получила высокую оценку жюри, и надеемся, что таким образом об инициативах академии Axelot и реальных результатах узнают другие вузы.

В экспертный совет программы входят представители бизнеса, государственных и общественных структур, в их числе: ТПП РФ, «Деловая Россия», НИУ ВШЭ, Агентство стратегических инициатив, «Опора России».