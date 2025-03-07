Louis Vuitton не стал продлевать аренду бутика в ЦУМе

Французский дом моды Louis Vuitton освободил площади своего бутика в столичном ЦУМе. Ретейлер также отказался от аренды магазинов в Сочи и Санкт-Петербурге и офиса в Москве. Об этом пишет РБК.

В 2022 году Louis Vuitton временно закрыл свои бутики в России. В ЦУМе в течение последних трех лет модный дом занимал 88 кв. м (ранее — 504 кв. м). Договор аренды площадей закончился в конце ноября 2024 года.

О планах закрыть бутик в Санкт-Петербурге Louis Vuitton говорил еще в отчетности в 2023 году. В 2022 году прекратил работу магазин модного дома в ГУМе на Красной площади.

По словам экспертов, ставка аренды помещений, ранее занимаемых Louis Vuitton, может составлять 15−100 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц в зависимости от расположения. Освободившиеся площади могут занять российские бренды или иностранные марки, которые захотят громко заявить о себе и будут готовы к высокой арендной плате.

У Louis Vuitton продолжает действовать договор аренды помещений в торговом центре «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте в Москве. Сохраняются площади и в здании на Большой Дмитровке.

Тем временем «Коммерсантъ» сообщает, что посещаемость торговых центров в России за первые два месяца 2025 года снизилась на 3% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Произошло это из-за плохих показателей фешен-ретейлеров, которые занимают в ТЦ больше трети площадей.