Louis Vuitton продает чемоданы-раскладушки за €220 тыс.

Французский дом моды Louis Vuitton выпустил новую версию своего фирменного чемодана, который раскладывается в небольшую, но очень стильную и дорогую кровать.

Первую раскладушку Louis Vuitton создал в 1868 году, предназначалась она для любителей путешествовать с комфортом. Сейчас же модельер французского дома Николя Жескьер преобразил культовый чемодан и адаптировал его к современному образу жизни: раскладушку можно взять с собой в поездку или использовать как дополнительное спальное место для гостей в доме.

В комплект входят четыре матраса, наматрасник, подушка и деревянный прикроватный столик. Но вот стоимость новинки варьируется от 190 до 220 тыс. евро.

Ранее креативный директор Louis Vuitton Фаррелл Уильямс выпустил будку для собак за 6 млн рублей.