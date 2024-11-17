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17.11.2024 в 18:15

Louis Vuitton продает чемоданы-раскладушки за €220 тыс.

Новинка копирует историческую модель 1868 года

Французский дом моды Louis Vuitton выпустил новую версию своего фирменного чемодана, который раскладывается в небольшую, но очень стильную и дорогую кровать.

Первую раскладушку Louis Vuitton создал в 1868 году, предназначалась она для любителей путешествовать с комфортом. Сейчас же модельер французского дома Николя Жескьер преобразил культовый чемодан и адаптировал его к современному образу жизни: раскладушку можно взять с собой в поездку или использовать как дополнительное спальное место для гостей в доме.

В комплект входят четыре матраса, наматрасник, подушка и деревянный прикроватный столик. Но вот стоимость новинки варьируется от 190 до 220 тыс. евро.

Ранее креативный директор Louis Vuitton Фаррелл Уильямс выпустил будку для собак за 6 млн рублей.

Louis Vuitton
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