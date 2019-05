Лонг-лист участников: кто возьмет гран-при премии Silver Mercury?

Конкурсная часть фестиваля Silver Mercury движется к финалу — по результатам онлайн-голосования жюри был сформирован и опубликован лонг-лист участников. Всего в этом году было подано 550 заявок, из них 377 прошли в лонг-лист.

28 и 29 мая состоится очная защита проектов, на которой жюри будет выбирать победителей в различных номинациях и обладателя гран-при премии Silver Mercury 2019. Также на официальном сайте премии проходит народное онлайн-голосование за лучший проект из лонг-листа. А кто станет обладателем гран-при и призовых мест премии, станет известно 6 июня на Церемонии награждения в РЭУ им. Г.В. Плеханова.



Вручение премии Silver Mercury пройдет в 53 номинациях, разделенных на 3 блока — А «Best of creative effectiveness», В «Best marketing campaign» и С «Best use of marketing discipline». В рамках блока, А представлены рекламные кампании определенных групп товаров и услуг. Среди участников, вышедших в финальный этап конкурса, такие компании как Nectarin , IDS Borjomi, Mosaic, Papa Carlo, Cheil Russia, SETTERS и многие другие.

В блоке B рассматриваются только комплексные (интегрированные) рекламные кампании, в которых использовано не менее 2-х маркетинговых инструментов (рекламных носителях). В лонг-лист попали e:mg , Marvelous , агентства группы компаний RCG , Kislorod Pro, BBDO Moscow , Re:evolution, DPG Russia , Пятый канал, а также другие агентства и компании.



Кейсы, представленные в блоке С, демонстрируют эффективное использование одного маркетингового инструмента в рекламной кампании. Бороться за призовые места в этом блоке будут: Ark Connect , Коммуникационное агентство Р.И.М., Getbrand , OMD Optimum Media, ООО «Авторазум», Seven и другие.

Посмотреть все оценки жюри и ознакомиться с лонг-листом можно на официальном сайте Silver Mercury.

Результаты очного голосования жюри станут известны 6 июня во время Церемонии награждения. Приобрести билеты на очное голосование и Церемонию награждения можно по ссылке.