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04.06.2019 в 17:50

Ломбарды стали брать «подработку»

Кредитные учреждения начали выступать агентами по продажам финансовых продуктов

Depositphotos

На фоне снижения выручки ломбарды в России стали брать дополнительную «подработку», выступая агентами по продажам разных финансовых продуктов, сообщает «Коммерсант».

Теперь в ломбардах можно оформить кредитные карты и карты рассрочки, а также приобрести полисы страхования. Эксперты считают, что это еще больше пошатнет положение таких организаций, поскольку граждане могут и вовсе отказаться от закладывания вещей.

Выбор именно таких способов заработка обусловлен простотой ведения дел. Не нужно иметь дополнительных знаний, а продажами может заниматься непосредственно сотрудник ломбарда, не отходя от своего рабочего места. За оформление карты рассрочки ломбарды получают около 2 тысяч рублей, около 3 тысяч — за кредитную и до 30% от стоимости страхового продукта.

Глава Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин оценил количество пользующихся услугами ломбардов граждан в 15 млн человек. «В среднем один ломбард посещают примерно 5−50 тыс. человек в год, потенциально в приобретении дополнительных продуктов может быть заинтересовано 10−25% посетителей. Расширение линейки позволит ломбардам увеличить выручку на 20−30%», — предположил он.

Также ломбардам приходится переживать повышенную конкуренцию со стороны комиссионных магазинов. Рынок сейчас настолько суров, что к концу 2019 года, как полагает председатель Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников, с него уйдут до 13% ломбардов.

ломбарды
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