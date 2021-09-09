Лолита стала лицом кампании Sokolov – в ролике она предложила «послать старое в трейд-ин»

Sokolov запустил кампанию для продвижения новой услуги трейд-ин — лицом промо стала певица Лолита Милявская. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе ювелирного бренда.

В ролике Лолита в ироничной манере призывает пользователей избавиться от старого (неудачных комплиментов, признаний и, конечно, украшений), чтобы войти в новую жизнь. В качественном апгрейде поможет обмен ювелирных изделий из золота и серебра — с помощью услуги трейд-ин покупатель оплачивает только часть стоимости нового украшения.

Выкупленный металл компания направит на переработку — услуга стала новой инициативой Sokolov по устойчивому развитию, в рамках которой бренд намерен снизить углеродный след.

В июне этого года костромской завод «Кварт» (дочернее предприятие производителя изделий под брендом Sokolov завода Uvelit) вошел в утверждаемый Правительством РФ перечень предприятий, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов.

Артём Соколов, управляющий партнер Sokolov: Трейд-ин — новая для нас линия бизнеса, которая в перспективе может достигать 25% в обороте. Так, в Санкт-Петербурге, где проходил пилот услуги, доля услуги уже достигла 23%, а продажи выросли на 13%. Мы предлагаем уникальные для клиентов условия по стоимости приема драгоценных металлов, понимая, что маржинальность этого бизнеса, даже с учетом разницы в цене металла и скидок, основана на привлечении новых клиентов, на росте продаж и трафика в сеть.

Состав творческой группы:

Sokolov (клиент):

Директор по маркетингу — Алексей Карев

Руководитель группы бренд-активации — Ольга Перминова

PR-менеджеры — Дарина Шевнина, Дарья Антонова

Руководитель группы классического дизайна — Анна Румянцева

Дизайнер — Юлия Вишнёва, Ирина Чигарева

Фотограф — Andy Tasher

Jetwood Producer Group (продакшн):

Генеральный продюсер — Илья Марьяхин

Режиссер-постановщик — Антон Земляков

Оператор-постановщик — Михаил Соловьев

Композитор — Арам Мирзоянц