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23.04.2025 в 17:45

Лимонад «Натахтари» будут выпускать в России

В магазинах напиток, который будет производить AB InBev Efes, появится в конце весны

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Пивоваренная компания AB InBev Efes запустила в России производство грузинского лимонада «Натахтари». Такое решение было принято из-за растущего спроса жителей страны в сегменте безалкогольных газированных напитков. Этот сегмент занимает третье место по объемам продаж и покрывает более 75% потребительского рынка. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе AB InBev Efes.

Производство «Натахтари» запустили в Грузии в 2005 году, сейчас напиток занимает лидирующую позицию на домашнем рынке. Локализованный в России бренд сохранит рецептуру с натуральными ингредиентами и фирменную бутылку.

«Натахтари» будут производить на заводах в Иванове и Омске. Напиток будут выпускать в стеклянной бутылке объемом 0,5 литра, ПЭТ 1 литр и 1,5 литра. Линейка будет представлена четырьмя вкусами: груша, тархун, саперави и фейхоа.

В конце весны «Натахтари», произведенный на заводах AB InBev Efes, появится на полках магазинов и в сегменте HoReCa по всей России.

Николай Тюрников, генеральный директор AB InBev Efes:

Мы запустили производство «Натахтари» на российских заводах. Это новый этап в развитии нашего портфеля легендарных брендов. С 2022 года категория безалкогольных газированных напитков демонстрирует стабильный рост: более 7% в объемах в натуральном выражении и 30% в денежном выражении. Локализация «Натахтари» — стратегический шаг, который позволит сделать продукт доступным для российских потребителей, сохранив при этом его вкус и качество. Дополнительные налоговые и акцизные поступления в бюджет страны только в год запуска составят порядка 1 млрд рублей, что позволит нам внести дополнительный вклад в социально-экономическое развитие страны.

Безалкогольные напитки AB InBev Efes Натахтари
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