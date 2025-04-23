Лимонад «Натахтари» будут выпускать в России

Пивоваренная компания AB InBev Efes запустила в России производство грузинского лимонада «Натахтари». Такое решение было принято из-за растущего спроса жителей страны в сегменте безалкогольных газированных напитков. Этот сегмент занимает третье место по объемам продаж и покрывает более 75% потребительского рынка. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе AB InBev Efes.

Производство «Натахтари» запустили в Грузии в 2005 году, сейчас напиток занимает лидирующую позицию на домашнем рынке. Локализованный в России бренд сохранит рецептуру с натуральными ингредиентами и фирменную бутылку.

«Натахтари» будут производить на заводах в Иванове и Омске. Напиток будут выпускать в стеклянной бутылке объемом 0,5 литра, ПЭТ 1 литр и 1,5 литра. Линейка будет представлена четырьмя вкусами: груша, тархун, саперави и фейхоа.

В конце весны «Натахтари», произведенный на заводах AB InBev Efes, появится на полках магазинов и в сегменте HoReCa по всей России.