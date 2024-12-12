Сфера рекламы стала лидером по приросту регистраций бизнеса минувшей осенью

В сентябре — ноябре россияне активно регистрировали новый бизнес. Лидером по приросту числа регистраций стала сфера рекламы, где количество новых ИП и ООО выросло на 64% год к году. Таковы данные специалистов «Деловой среды» (дочерняя компания «Сбера»), их публикует ТАСС.

Аналитики также зафиксировали значительный прирост регистраций нового бизнеса в сферах спорта, отдыха и развлечений (рост на 51%), растениеводстве, животноводстве, охоте и сопутствующих услугах (увеличение на 51%), общественном питании (+27%).

В абсолютном выражении самым популярным типом бизнеса стала розничная торговля, отмечается в исследовании. Россияне чаще всего регистрировали бизнес, чтобы заниматься розничной онлайн-торговлей. Кроме того, популярны сферы перевозки пассажиров и грузов, оптовой торговли, стройки и операций с недвижимым имуществом.

Среди регионов наибольшее количество новых бизнесов в сентябре-ноябре 2024-го зарегистрировали в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ростовской области. Наибольший прирост показали Алтайский край (там появилось на 42% больше субъектов малого бизнеса, чем в прошлом году), Ставропольский край (+26%) и Республика Дагестан (+ 25%).

Наиболее активными в открытии своего дела оказались россияне в возрасте от 26 до 35 лет и от 36 до 45 лет. На них приходится 26% и 32% всех регистраций соответственно. Молодежь (18−25 лет) составила 14% от общего числа новоиспеченных предпринимателей, на долю людей в возрасте от 46 до 55 лет пришлось 16%, старше 56 лет — 11%.

Около 3% всех предпринимателей — молодые люди от 18 до 19 лет. Самыми «молодыми» регионами стали Челябинская область и Республика Дагестан. В них доля новых предпринимателей в возрасте от 18 до 25 лет составляет 21% и 20% соответственно.

Данные были получены путем анализа около 100 тыс. ИП и ООО, открытых с использованием сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счетов компании «Деловая среда». Для исключения эффекта низкой базы рассматривались регионы, где количество регистраций превысило 700.