Бренд средств женской гигиены «Либресс» сменит название

Производитель товаров для гигиены и здоровья «ЭвоКом» перезапустит бренд «Либресс» под новым названием Libretta. Сейчас компания разрабатывает дизайн упаковки с новым наименованием. Переход на обновленную упаковку начнется летом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Там уточнили, что начатый в 2024-м процесс ребрендинга планируется завершить в 2025 году. По словам гендиректора «ЭвоКом» Артёма Лебедева, компания рассчитывает нарастить объем продаж и увеличить долю бренда на российском рынке, в том числе за счет расширения линейки продуктов. Кроме того, глава производителя не исключил выход на другие рынки.

В компании добавили, что в декабре 2024-го на упаковках товаров «Либресс» появится информация о скорой смене названия.

Артём Лебедев, генеральный директор «ЭвоКом»: Мы обновляем название и позиционирование бренда, ориентируясь прежде всего на мнение российских потребительниц. Новое название Libretta было положительно оценено женской аудиторией. Оно благозвучно и легко запоминается.

В июне 2024 года компания «Эссити» сменила названия на «Эволюцию комфорта» («ЭвоКом») в рамках ребрендинга. Позже бренд Libresse переименовали в «Либресс». В портфеле компании также есть марки Zewa, «Тена», Tellus.

Соглано данным системы «Онлайн Патент», в мае текущего года «ЭвоКом» зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака — Libretta и «Либретта».