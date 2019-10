Levi's выпустил специальную коллекцию к выходу нового эпизода «Звездных войн»

Бренд Levi's выпустил коллекцию вещей с принтами и цитатами, напоминающими об оригинальных фильмах «Звездных войн». Они выполнены в стиле 70−80-х годов XX века. Об этом сообщается на официальном сайте франшизы.

На вещи нанесены фразы «I am your father» («Я твой отец»), «In a galaxy far, far away…» («В далекой галактике…») и восклицание Чубакки «GGWWWRGHH!!!». Предметы из новой коллекции можно купить с 1 ноября по цене от $25.

В конце сентября «Европа Плюс» и INGRAD организовали 24-часовой показ «Звёздных войн». На закрытый кинопоказ в исторический павильон «Космос» на ВДНХ поклонники фильма собрались за несколько часов.