Цены на летний отдых в России выросли на 12–15%

Отдых внутри России этим летом обойдется дороже: стоимость проживания в отелях и апартаментах выросла в среднем на 12−15%. Такие данные представили сразу два сервиса — «Островок» и «Яндекс Путешествия». По оценкам первого, средняя цена за ночь составляет 6,3 тыс. руб., что на 15% выше прошлогоднего показателя. У второго — 8,5 тыс. руб. за ночь, рост на 12%.

Эксперты связывают удорожание не только с сезонным спросом, но и с ростом цен на транспорт, а также изменениями в структуре предложений. Железнодорожные билеты подорожали в среднем на 35%, а авиабилеты — более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туроператоры отмечают, что отели стараются компенсировать рост издержек, перекладывая их на потребителя.

Сильнее всего цены выросли в популярных курортных регионах. В Краснодарском крае проживание подорожало на 21%, в Крыму — на 16%, в Кавминводах — на 19%. В Подмосковье и Калининградской области рост составил 11% и 14% соответственно. При этом в среднем по России наблюдается устойчивый тренд на повышение стоимости размещения в летний период.

«Мы видим, что туристические предпочтения меняются. Люди выбирают короткие поездки — на три-четыре дня, — и чаще путешествуют на автомобиле. Это позволяет сэкономить на транспорте и самостоятельно выбирать маршрут», — пояснили в Ассоциации туроператоров России.

По данным АТОР, в 2023 году цены на отдых внутри страны выросли на 15%, и в этом году рост продолжится. Турбизнес адаптируется к новой реальности: внутрироссийский рынок остаётся приоритетным, но требует всё более гибкого подхода к формированию предложений.

Аналитики отмечают, что спрос на внутренний туризм сохраняется, несмотря на подорожание. При этом возрастает конкуренция среди направлений — туристы активнее сравнивают цены, читают отзывы и готовы рассматривать альтернативные маршруты, уходя от традиционных массовых направлений.