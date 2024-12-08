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08.12.2024 в 18:33

Лео Месси и его жена стали лицами новой коллекции Adidas

Звездные супруги впервые снимались вместе в рекламе спортивного бренда

Adidas запустил рекламную кампанию новой коллекции Essentials, лицами линейки стали Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо.

Звездная пара впервые вместе участвует в кампании Adidas, креатив для нее разработало агентство Mother Berlin. Именно с помощью семейной фотосессии и небольшого видео с участием Лео и Антонеллы спортивный бренд подчеркивает важность семьи и моментов, проведенных вместе.

«Я очень рада стать лицом новой кампании спортивного бренда, рада присоединиться к семье adidas, которая играет такую ​​большую роль в карьере Лео и в жизни нашей семьи на протяжении многих лет. Семья очень важна для меня, поэтому я считаю правильным начать наше партнерство с воплощения этой концепции в коллекции Essentials», — рассказала Антонелла.

Капсула включает в себя ряд базовых вещей — спортивные костюмы, футболки, шорты из хлопка и кроссовки.

adidas
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