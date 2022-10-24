«Лента» увеличила рекламные расходы на 18,4% в третьем квартале

В третьем квартале 2022 года рекламные расходы FMCG-ритейлера «Лента» выросли на 18,4% год к году — с 1,6 до 1,9 млрд руб. «за счёт роста инвестиций в развитие онлайн-бизнеса и расходов, связанных с поддержкой магазинов малых форматов, находящихся на этапе выхода на целевые параметры». C января по сентябрь «Лента» потратила на рекламу 5,3 млрд руб., что на 35,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года (3,9 млрд руб.). Об этом Sostav сообщили в компании.

В третьем квартале текущего года продажи «Ленты» увеличились на 7,2%, достигнув 126,8 млрд руб. (показатель включает результаты «Утконоса» с даты консолидации — 1 февраля 2022 года). Розничные продажи гипермаркетов и магазинов малых форматов выросли на 7,8% год к году, до 125,1 млрд руб. Для сравнения: в третьем квартале 2021 года они составляли 116,1 млрд руб.

В компании считают, что это произошло «благодаря росту сопоставимых розничных продаж на 1,3%, а также органическому росту торговой площади на 3,2%». Общая плотность продаж в третьем квартале 2022 года выросла на 2% год к году.

«В третьем квартале 2022 года мы наблюдали изменение модели потребительского поведения, преимущественно обусловленного снижением реальных располагаемых доходов и потребительской уверенности населения. На сегодняшний день покупатели «Ленты» более склонны к приобретению товаров более низкого ценового сегмента, а также к сокращению расходов на непродовольственные товары и товары для развлечений. Одновременно с этим, онлайн-канал «Ленты» показывает замедление темпов роста», — подчеркнули в «Ленте».

По итогам третьего квартала количество чеков увеличилось на 10,7%, при этом средний чек снизился на 2,7%, что, в компании связывают в основном с увеличением доли малых форматов в общих розничных продажах. Доля оптовых продаж, включая B2B продажи «Утконоса» с даты консолидации, в общей выручке «Ленты» составила 1,3%. Оптовые продажи снизились на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметили в «Ленте», в третьем квартале текущего года сопоставимый средний чек продолжал оставаться драйвером роста сопоставимых продаж. Рост сопоставимых продаж замедлился до 1,3% в 3 квартале 2022 года. LFL-трафик снизился на 3,2%, в то время как средний сопоставимый чек вырос на 4,6%, компенсируя отрицательный LFL-трафик.

Общий объём онлайн-продаж, включая продажи «Утконоса», за отчётный период составил 8,8 млрд руб., увеличившись на 98,2% год к году. При этом общий объём онлайн-заказов вырос на 57,9% и составил 3,8 млн заказов, указали в компании. Средний чек «Лента Онлайн» составил 2 077 руб., он вырос на 9,5% год к году.

В третьем квартале доля онлайн-продаж составила 6,9% от общего объёма продаж «Ленты» по сравнению с 3,7% в аналогичном периоде предыдущего года.

1 февраля «Лента» закрыла сделку по приобретению онлайн-ритейлера «Утконос» у «Севергрупп». Цена покупки на момент закрытия сделки составила 20 млрд руб. В августе 2021 года компания купила сеть супермаркетов «Billa Россия» за €225 млн.