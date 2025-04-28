«Лента» почти на четверть нарастила выручку в первом квартале

Торговая сеть «Лента» представила финансовую отчетность за первый квартал 2025 года. Выручка компании увеличилась на 23,2% в годовом выражении, до 248,8 млрд руб., розничные продажи — на 23,3%, до 246,3 млрд руб. Показатели основаны на данных до применения IFRS-16.

Сопоставимые продажи (LFL) за отчетный период увеличились на 12,4% в результате роста LFL-среднего чека на 7,8% и LFL-трафика на 4,3%. Онлайн-продажи «Ленты» возросли на 4,2%, до 17 млрд руб.

Валовая прибыль ретейлера увеличилась на 27,8%, до 54,8 млрд руб., валовая рентабельность — на 80 базисных пунктов (б. п.), до 22%. Показатель EBITDA составил 16,3 млрд руб. при росте рентабельности EBITDA на 11 б. п., до 6,6%. Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 1x по сравнению с 0,9x на 31 декабря прошлого года.

Общая торговая площадь ретейлера увеличилась на 14,9%. Произошло это благодаря присоединению розничной сети «Улыбка радуги» в конце прошлого года и органическому развитию формата магазинов у дома.

«Лента» открыла (с учетом закрытий) 212 магазинов у дома, 57 магазинов дрогери, а также закрыла один гипермаркет и один супермаркет.

Капитальные расходы компании возросли вдвое и составили 9,2 млрд руб.