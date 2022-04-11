Вырасти вселенную с «Лентой»: сеть магазинов снова запустила акцию для подоконников страны

Мультиформатная сеть «Лента» запустила программу эмоциональной лояльности «Вырасти с Лентой 2»: в подарок за покупки покупатели получают наборы с семенами и выращивают их в специальной теплице. О том, как грядка с растениями помогла отправиться в космическое путешествие и создать свою вселенную, Sostav рассказали в агентстве Human Creative Production .

Программа лояльности «Вырасти с Лентой» проводится второй год подряд. Её участники могут собрать коллекцию из шестнадцати растений, таких как шпинат, кресс-салат, клевер и редкий подсолнечник. В этот раз лицом акции стал Грут, герой известной франшизы Marvel, а в дополнение к теплице появились декоративные панно, в которые можно посадить растения, и обновленный стикерпак.

Для поддержки программы креативная команда Human Creative Production разработала кампанию, главным героем которой стал Иван Андреевич, сын семьи Пушкиных. Его фантазии переносят зрителей ролика из магазина в космический корабль, где теплица становится ключом к межзвёздным путешествиям. Таким образом креатив привлекает внимание не только родителей, но и детей, ведь акция «Вырасти с Лентой» превращает совместный семейный досуг в настоящий тимбилдинг, отмечают представители агентства.

Татьяна Пушкина, руководитель отдела по бренд-коммуникациям компании «Лента»: Акция «Вырасти с Лентой» объединила родителей и детей благодаря простой механике, весеннему настроению и сделала садоводство на подоконниках настоящим трендом. В этом году семья Пушкиных поддерживает мечту Ивана Андреевича вырастить свою вселенную вместе с «Лентой», а появление Грута сделало кампанию ещё привлекательнее. И главное, не нужно иметь дачный участок, чтобы разбить огород. Подоконник тоже подойдет.

Дарина Старшинова, руководитель направления маркетинговых активностей и рекламы компании «Лента»: В прошлом году акция с выращиванием растений стала одной из самых успешных. Понятная механика с семенами покорила сердца наших покупателей, причём не только садоводов, но и тех, кому интересно попробовать вырастить что-то самому. Поэтому мы решили запустить акцию и в этом году, только уже с нашими новыми героями — семьёй Пушкиных и Грутом.

Павел Фельдман, генеральный продюсер Human Creative Production: Перед нами стояла задача — в хронометраже 15 секунд рассказать об акции и заявить механику с растениями. Перенести зрителя из одного пространства в другое и обратно. Показать прорастающие побеги. И сделать это так, чтобы все хорошо считывалось. А вообще мы рады, что команда «Ленты» решилась на такой космический креатив.

Григорий Данилов, креативный директор Human Creative Production: Мне очень нравится образ быстро прорастающей зелени. И кажется, в этом ролике нам удалось классно его показать. Вот, например, кадр с теплицей. Обратите внимание на детали. На появление растений, на движение рассыпающейся земли. Восторг!

Георгий Евдокимов, режиссёр: В этом ролике я хотел сделать много отсылок к популярным супергеройским и космическим фильмам. Это и развитие образов героев, и общая динамика, и, конечно, музыка. Ведь мы живем в эпоху пост-модерна. Ну и сама идея с тем, что мы находимся в мечтах ребенка, и мама возвращает его к реальности. Мне кажется, это очень трогательно.

Состав творческой группы

«Лента» (клиент)

Директор по операционному маркетингу и коммуникациям: Надежда Бабина

Руководитель отдела по бренд-коммуникациям: Татьяна Пушкина

Ведущий менеджер по бренд коммуникациям: Евгения Смирнова

Руководитель направления маркетинговых активностей и рекламы: Дарина Старшинова

Руководитель направления дизайна и производства коммуникационных материалов: Алекна Анастасия

Менеджер по маркетинговым проектам: Екатерина Кольцова

Human Creative Production (агентство)

Генеральные продюсеры: Александр Селивёрстов, Павел Фельдман

Креативная команда: Григорий Данилов, Ольга Вылегжанина

Аккаунт-директор: Анастасия Семенова

Оператор-постановщик: Максим Жуков

Исполнительный продюсер: Станислав Артимович

Ассистент продюсера: Александр Захаров

Художник по костюмам: Ольга Боброва

Второй режиссёр: Алиса Степанова

Художник-постановщик: Анна Караваева

Режиссёр монтажа: Кирилл Хандурин

Директор: Михаил Тулумджан

Цветокоррекция: Александр Золотарёв



Режиссёр-постановщик: Георгий Евдокимов