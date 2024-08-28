Покупка лекарств в интернете не пользуется спросом у россиян

За первые шесть месяцев этого года жители России купили лекарства с онлайн-оплатой на 6,45 млрд руб. Показатель составил 0,85% от общего объёма продаж аптечной розницы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные RNC Pharma.

В 2022 году на онлайн-покупку лекарственных препаратов приходилось 0,58% от объёма продаж аптечной розницы, в 2023-м — 0,66%.

Больше половины опрошенных россиян предпочитают покупать лекарства в аптеке у дома, 24% — в интернет-аптеках. Из них 42% заказывают доставку в пункт выдачи, 8% выбирают курьерскую доставку. Самый популярный вид покупки — предварительное бронирование с последующим самовывозом из аптеки.

Фармретейлеры неохотно доставляют онлайн-заказы покупателям: 14% компаний предлагают клиентам доставку безрецептурных препаратов, 2% — рецептурных.

Участники фармацевтического рынка называют доставку убыточной услугой. Логистика, в том числе оплата работы курьеров, обходится очень дорого. Также играют роль ограничения на возможность доставки ряда рецептурных препаратов и технически непростая процедура продажи.

Эксперты говорят, что предпосылок для существенного увеличения объёма покупок лекарственных препаратов в интернете пока нет.

Напомним, эксперимент по онлайн-покупке рецептурных лекарств стартовал в марте 2023 года в Москве, Подмосковье и Белгородской области. В список разрешённых Минздравом для онлайн-заказа вошло 904 международных непатентованных наименования препаратов. В результате с марта прошлого года по февраль текушего было выдано меньше 1,1 тыс. заказов.