Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Аdlook блог
Высшая инженерная школа РУТ (МИИТ)
Управление IT проектами. Создание функциональных сайтов

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.03.2025 в 18:15

Как LAMPA и «Лэтуаль» вернули влюбленным магию школьных лет

Бренд создал Telegram-бота для создания валентинок, который охватил более 435 тысяч пользователей

Екатерина Петрова, LAMPA

Накануне Дня святого Валентина команды «Лэтуаль» и LAMPA задумались о том, какую активацию можно было бы выпустить к празднику. Источником для вдохновения стали анонимные школьные валентинки. При этом было важно, чтобы валентинка не просто говорила «ты классный, люблю тебя», а дарила улыбку через мемы и отсылки к поп-культуре. Так сформировалась концепция Telegram-бота «Лэтуинка». Как бренд превратил Telegram-бота в инструмент для вирусного креатива и напомнил о важности простых радостей, Екатерина Петрова, Senior PR-менеджер международного коммуникационного агентства LAMPA, рассказала Sostav.

Сложности реализации

Создать бота, который объединит анонимность, креатив и вирусность, — задача не из легких. Мы столкнулись с двумя вызовами:

Технический аспект

Как обеспечить полную анонимность, но при этом сохранить интерактив?

Решение: добавили функцию кастомизации — пользователи могли вставлять в валентинки свои картинки или использовали предложенные с нашумевшими героями сети: Юрой Борисовым, Таносом, Барби, Chill Guy, Ам Нямом и многими другими.

Контент-наполнение

Чтобы валентинки не стали шаблонными, вместе с командой «Лэтуаль» мы разработали 10 кастомных признаний в любви.

Механика

В своем Telegram-канале «Лэтуаль» анонсировала запуск бота, позволяющего создавать виртуальные валентинки. Пользователи могли перейти по ссылке, выбрать готовый шаблон или загрузить собственное изображение, добавить подпись и указать, от кого и кому предназначена «Лэтуинка». Готовую открытку можно было отправить анонимно через бота или напрямую в личные сообщения.

В качестве бонуса бренд пообещал разыграть бьюти-бокс, как только в комментариях наберется 10 тыс. скриншотов созданных валентинок. Однако пользователи превзошли ожидания, оставив более 17 тыс. скриншотов.

Результаты

  • за неделю более 6 тыс. пользователей отправили валентинки через бота;
  • более 17 тыс. рекордных комментариев под анонсом в канале «Лэтуаль»;
  • прирост больше тысячи новых подписчиков в Telegram-канале;
  • Охват любовной кампании: более 435 тыс. подписчиков тг-каналов про креатив.
Как LAMPA и «Лэтуаль» вернули влюбленным магию школьных лет Как LAMPA и «Лэтуаль» вернули влюбленным магию школьных лет
Л'Этуаль Telegram Lampa День святого Валентина
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Технологии
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.