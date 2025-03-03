Как LAMPA и «Лэтуаль» вернули влюбленным магию школьных лет

Накануне Дня святого Валентина команды «Лэтуаль» и LAMPA задумались о том, какую активацию можно было бы выпустить к празднику. Источником для вдохновения стали анонимные школьные валентинки. При этом было важно, чтобы валентинка не просто говорила «ты классный, люблю тебя», а дарила улыбку через мемы и отсылки к поп-культуре. Так сформировалась концепция Telegram-бота «Лэтуинка». Как бренд превратил Telegram-бота в инструмент для вирусного креатива и напомнил о важности простых радостей, Екатерина Петрова, Senior PR-менеджер международного коммуникационного агентства LAMPA, рассказала Sostav.

Сложности реализации

Создать бота, который объединит анонимность, креатив и вирусность, — задача не из легких. Мы столкнулись с двумя вызовами:

Технический аспект

Как обеспечить полную анонимность, но при этом сохранить интерактив?

Решение: добавили функцию кастомизации — пользователи могли вставлять в валентинки свои картинки или использовали предложенные с нашумевшими героями сети: Юрой Борисовым, Таносом, Барби, Chill Guy, Ам Нямом и многими другими.

Контент-наполнение

Чтобы валентинки не стали шаблонными, вместе с командой «Лэтуаль» мы разработали 10 кастомных признаний в любви.

Механика

В своем Telegram-канале «Лэтуаль» анонсировала запуск бота, позволяющего создавать виртуальные валентинки. Пользователи могли перейти по ссылке, выбрать готовый шаблон или загрузить собственное изображение, добавить подпись и указать, от кого и кому предназначена «Лэтуинка». Готовую открытку можно было отправить анонимно через бота или напрямую в личные сообщения.

В качестве бонуса бренд пообещал разыграть бьюти-бокс, как только в комментариях наберется 10 тыс. скриншотов созданных валентинок. Однако пользователи превзошли ожидания, оставив более 17 тыс. скриншотов.

Результаты