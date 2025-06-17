Невидимая связь путешественников: «Лаборатория Касперского» выходит на рынок eSIM

Компания-разработчик решений в области кибербезопасности «Лаборатория Касперского» выходит на рынок виртуальных сим-карт. Компания запускает eSIM-направление, ориентируясь на предоставление доступа в интернет за рубежом. Для подключения будет доступно 2 тыс. тарифных планов операторов-партнеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Лаборатория Касперского» представила мобильное приложение Kaspersky eSIM Store для устройств на iOS и Android. Оно доступно в App Store, Google Play и RuStore. Через него пользователи смогут купить виртуальные сим-карты.

Приложение позволит подключить eSIM с интернет-тарифами от операторов в более чем 150 странах. Услуга ориентирована прежде всего на тех, кто часто путешествует и хочет оставаться онлайн без необходимости менять физическую сим-карту.

Пользователи смогут выбрать как краткосрочные тарифы с фиксированным сроком действия, так и бессрочные пакеты, где гигабайты действуют до полного расходования.

«Это расширение бизнеса и возможность выйти на новую аудиторию», — пояснили инициативу в «Лаборатории Касперского». По данным компании, более 35% пользователей решений Kaspersky путешествуют за границу. Компания решила «обогатить портфель комплементарным продуктом на быстрорастущем рынке и охватить новые сегменты аудитории».

Ранее в «Лаборатории Касперского» назвали распространенные угрозы для пользователей смартфонов на базе Android. В начале 2025 года самыми активными стали банковские трояны и шпионские программы. Злоумышленники используют вредоносный софт для кражи денег с карт и получения персональных данных пользователей.