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28.03.2022 в 12:47

Производители товаров из переработанных отходов получат господдержку

Сумму субсидии будут рассчитывать исходя из количества переработанного вторсырья

Начиная с 2023 года компании и индивидуальные предприниматели, выпускающие товары из переработанных отходов, смогут получить господдержку. На это направят часть средств, поступающих в бюджет от экологического сбора. Норма закреплена в постановлении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщает Правительство России в своем официальном телеграмм канале.

Сумма средств, которую выделят предпринимателям, будет рассчитываться исходя из количества переработанного вторсырья. Правила, по которым будет рассчитываться размер субсидий, определит Российский экологический оператор.

Работа ведется в рамках реформы по обращению с ТКО, которая стартовала в 2019 году. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимого на полигоны мусора.

Крупные российские продуктовые ритейлеры поделились результатами своих экоинициатив за 2021 год. Некоторые из них активно используют упаковку из вторсырья. Sostav проанализировал данные, чтобы выяснить, как продуктовые ритейлеры доказывают свое соответствие ESG-стандартам и формируют доверие потребителей.

Законы Экология бизнес Потребрынок
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