29.08.2025 в 09:20

«Купер» выкупил товарный знак Cuper Group у предпринимателя из Башкирии

Сервис доставки усиливает B2B-направление

Сервис доставки «Купер» приобрел у предпринимателя из Башкирии права на товарный знак Cuper Group, зарегистрированный по 35-му классу МКТУ, включающему услуги, связанные с управлением бизнесом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В «Купере» пояснили, что регистрация новых товарных знаков связана со стратегической трансформацией сервиса. Компания развивает направление закупок и доставки для бизнеса. В апреле «Инстамарт Сервис» (юрлицо «Купера») подал заявку на регистрацию товарного знака «Купер.Бизнес».

По словам экспертов, опрошенных «Ъ», выкуп товарных знаков позволяет снизить риски претензий и формирует основу для дальнейшего масштабирования. Стоимость таких сделок, отмечают юристы, рассчитывается исходя из потенциальных доходов компании и возможных правовых рисков.

Кроме того, бренд Cuper Group может использоваться и в международной экспансии. По мнению экспертов, наличие товарного знака на латинице упростит процедуру международной регистрации по Мадридской системе.

купер Cuper Group
Законы
