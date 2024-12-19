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18+
19.12.2024 в 17:11

«Купер» впервые появился в большом кино

Курьер-купер стал героем новых «Ёлок»

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19 декабря в российский прокат вышла одиннадцатая часть кинофраншизы «Ёлки». В этом году зрителям покажут пять новелл, одна из которых — история Золушки 21-го века. Главную героиню Настю в ней сыграла актриса Маша Раскина.

Как и в сказке Шарля Перро, девушка будет мечтать о прекрасном принце. В современной интерпретации произведения им стал турецкий актёр Бурак Озчивит, известный по сериалу «Великолепный век».

На своем пути Настя встретит еще одного человека, который станет ей другом и соратником. Создатели фильма решили, что образ близкого для многих зрителей героя, который ежедневно выручает в бытовых делах, сможет воплотить курьер.

Так в новелле появился курьер-купер Дамир. Его играет актёр Рузиль Минекаев из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Герой вступится за «Золушку» перед злой мачехой, поможет увидеть мир по-новому и разобраться в своих чувствах.

Кадр из фильма «Ёлки 11» Кадр из фильма «Ёлки 11»

Валерия Долгова, директор по стратегическому и бренд-маркетингу «Купера»:

Создатели фильма пришли к нам с интересной идеей: показать в большом кино собирательный образ доброго курьера. Мы поддержали — для нас это важный повод раскрыть суть бренда с человеческим лицом. Ведь в Новый год на курьеров-куперов ложится большая ответственность: через образ в кино мы покажем, как они справляются с трудностями на своем пути, помогают в любых обстоятельствах. Точно так же, как и поступки для своих близких совершают простые и открытые люди — важно только вовремя это заметить.

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