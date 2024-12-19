«Купер» впервые появился в большом кино

19 декабря в российский прокат вышла одиннадцатая часть кинофраншизы «Ёлки». В этом году зрителям покажут пять новелл, одна из которых — история Золушки 21-го века. Главную героиню Настю в ней сыграла актриса Маша Раскина.

Как и в сказке Шарля Перро, девушка будет мечтать о прекрасном принце. В современной интерпретации произведения им стал турецкий актёр Бурак Озчивит, известный по сериалу «Великолепный век».

На своем пути Настя встретит еще одного человека, который станет ей другом и соратником. Создатели фильма решили, что образ близкого для многих зрителей героя, который ежедневно выручает в бытовых делах, сможет воплотить курьер.

Так в новелле появился курьер-купер Дамир. Его играет актёр Рузиль Минекаев из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Герой вступится за «Золушку» перед злой мачехой, поможет увидеть мир по-новому и разобраться в своих чувствах.