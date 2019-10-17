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17.10.2019 в 16:15

Крупные банки помогут МФЦ оказывать услуги

В пилотном проекте примут участие Сбербанк, ВТБ и Тинькофф-банк

Depositphotos

С 2020 года некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг. В отделениях и онлайн-офисах кредитных организаций можно будет получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

По словам заместителя министра экономики Саввы Шипова, нововведения улучшат качество государственных сервисов, услуги будут оказываться бесплатно и с большим вниманием к защите персональных данных граждан за получение госуслуг через банки не будет взиматься дополнительная плата. Он также заявил, что личные данные россиян будут в безопасности: их будет запрещено использовать в любых других целях, в том числе в коммерческих. Кредитные организации, нарушившие этот запрет, будут исключены из участия в эксперименте.

В пилотном проекте будет участвовать шесть организаций: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк и Связь-банк. Эксперимент пройдет в пяти регионах — в Московской, Астраханской и Кировской областях, республике Башкортостан и в Санкт-Петербурге. Но уже с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.

Эксперты оценили инициативу министерства позитивно. Банкам выгоден эксперимент, так как включение их в разветвленную систему взаимодействия с различными госструктурами добавит солидности и повысит статус в глазах клиентов, уверен доцент РАНХиГС Александр Балобанов.Кроме того, реализация эксперимента позволит сделать госуслуги намного доступнее для граждан: МФЦ есть не в каждом населенном пункте, а отделение банка — почти наверняка.

Ранее ЦБ рассказал, что за первые шесть месяцев 2019 года эксперты обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных. Чтобы украсть деньги, мошенникам в большинстве случаев не нужны конфиденциальные данные — достаточно ФИО и номера телефона человека.

Сбербанк ВТБ МФЦ
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