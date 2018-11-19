Крупнейший хакатон страны Urban Tech Challenge

Компания Deworkacy совместно с ведущими технологическими корпорациями при поддержке Правительства Москвы запускает городское соревнование — крупнейший в России хакатон для разработчиков программных продуктов, направленный на создание новых цифровых сервисов и продуктов для повышения качества городской среды и для улучшения цифрового ландшафта города Москвы.
Прими участие в крупнейшем хакатоне страны Urban.Tech Challenge и получи возможность:
- Заключить контракты с корпорациями-партнерами Urban Tech Challenge: Auchan, ЭФКО, ПИК, Национальный расчетный депозитарий, Leroy Merlin и Ростелеком;
- Внедрить свое решение на крупнейших городских площадках;
- Побороться за призовой фонд в 2 000 000 рублей;
- Побороться за внимание руководства города и топ-менеджмента корпораций.
Для кого:
IT-предприниматели, талантливые разработчики, UX/UI-дизайнеры, data scientists, менеджеры проектов, product-менеджеры, креативные маркетологи и профессиональные интеграторы.
Треки хакатона Urban.Tech Challenge:
Big Data — технологические решения для мониторинга и анализа данных из открытых источников.
Retail Tech — создание систем территориального анализа и интеграция моделей совместного потребления в ритейле.
Real Estate Tech — современные решения в области строительства и управления городской недвижимостью.
Advanced Analytics — комплексные системы повышения прозрачности процедур контроля, проектирование и оптимизация путей пользователя.
Заявки принимаются до 25 ноября.
Подайте заявку сейчас по ссылке.
По всем вопросам можно обратиться к команде хакатона по почте: utc@deworkacy.ru.