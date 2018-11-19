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18+

Крупнейший хакатон страны Urban Tech Challenge

19.11.2018 в 18:20

Как продать свое решение сразу 6 технологическим корпорациям и запустить пилотный проект с Правительством Москвы?

Компания Deworkacy совместно с ведущими технологическими корпорациями при поддержке Правительства Москвы запускает городское соревнование — крупнейший в России хакатон для разработчиков программных продуктов, направленный на создание новых цифровых сервисов и продуктов для повышения качества городской среды и для улучшения цифрового ландшафта города Москвы.

Прими участие в крупнейшем хакатоне страны Urban.Tech Challenge и получи возможность:

  • Заключить контракты с корпорациями-партнерами Urban Tech Challenge: Auchan, ЭФКО, ПИК, Национальный расчетный депозитарий, Leroy Merlin и Ростелеком;
  • Внедрить свое решение на крупнейших городских площадках;
  • Побороться за призовой фонд в 2 000 000 рублей;
  • Побороться за внимание руководства города и топ-менеджмента корпораций.

Для кого:

IT-предприниматели, талантливые разработчики, UX/UI-дизайнеры, data scientists, менеджеры проектов, product-менеджеры, креативные маркетологи и профессиональные интеграторы.

Треки хакатона Urban.Tech Challenge:

Big Data — технологические решения для мониторинга и анализа данных из открытых источников.

Retail Tech — создание систем территориального анализа и интеграция моделей совместного потребления в ритейле.

Real Estate Tech — современные решения в области строительства и управления городской недвижимостью.

Advanced Analytics — комплексные системы повышения прозрачности процедур контроля, проектирование и оптимизация путей пользователя.

Заявки принимаются до 25 ноября.

Подайте заявку сейчас по ссылке.

По всем вопросам можно обратиться к команде хакатона по почте: utc@deworkacy.ru.

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