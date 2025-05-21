10 крупнейших фармдистрибуторов увеличили долю в аптечном сегменте до 94%

В первом квартале 2025 года доля 10 крупнейших фармдистрибуторов достигла 94,3%, увеличившись на 4,8 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования DSM Group, которые публикуют «Ведомости». Годом ранее показатель, напротив, снизился на 2,9 п. п. — до 89,5%.

В госсегменте доля десяти крупнейших фармдистрибуторов по итогам первых трех месяцев 2025 года росла медленнее — на 1,5 п. п. — до 53,1%. С учетом продаж госсегменту доля 10 крупнейших игроков в целом на фармрынке России увеличилась на 3,2 п. п., составив 80,4%.

В ценах дистрибуторов отечественный фармрынок за январь-март вырос на 10,9% год к году до 692,1 млрд руб.

В DSM Group динамику по доле рынка связывают с банкротствами ряда дистрибуторов, а также «уменьшением цепочек продаж и вторичной дистрибуции из-за экономических факторов».

Согласно данным исследования DSM Group, более 61,6% оборота в аптечном сегменте пришлось на три компании — «Пульс», «Протек» и «Катрен». В ЦВ «Протек» подтверждают, что аптеки предпочитают работать с крупными поставщиками, рассчитывая на лучшие условия и более широкий ассортимент. По словам гендиректора компании Дмитрия Погребинского, небольшим игрокам становится все сложнее выдерживать конкуренцию.

Эксперты, опрошенные изданием, также отмечают, что лидеры рынка в последние годы активно инвестировали в автоматизацию складов и развитие логистики, что обеспечило им преимущество в эффективности. При этом в госсегменте темпы консолидации ниже, поскольку он более инертен и чувствителен к административным и регуляторным факторам. Однако, по словам экспертов, государству также удобнее взаимодействовать с крупными дистрибуторскими структурами.