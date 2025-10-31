Кровожадные французы и маньяки-школьники: хэллоуинская подборка рекомендаций Sostav

К Хэллоуину можно относиться по-разному: любить, ненавидеть, импортозамещать Тыквенным Спасом, но, согласитесь, все мы любим время от времени пощекотать себе нервы. И, пожалуй, за весь год не найти для этого лучшего момента, чем темный и промозглый вечер 31 октября. Так что тушите свет, укутывайтесь в одеяло и готовьтесь бояться, редакция Sostav подготовила для вас подборку жуткого и пугающего контента.

Роман Бедретдинов, главный редактор

Фильм «Райское озеро»

Готовьте корвалол — этот британский триллер-хоррор идеально подходит для просмотра в Хэллоуин.

Фильм рассказывает историю семейной пары, отправившейся на отдых у озера, где на них начинают охотиться жестокие подростки. Очень мрачный, очень реалистичный, с выкристаллизованным злом в виде обычных детей, живущих вне контроля взрослых. Классные Майкл Фассбендер и Келли Райли, а еще — мастерски созданная атмосфера тревоги и безжалостности.

В общем, детей, как всегда, к бабушке. И не только потому, что им такое смотреть нельзя. Может статься, что после фильма вам не захочется их возвращать.

Ольга Солдаткина, заместитель главного редактора

«Эльвира: Повелительница тьмы»

Культовая черная комедия с Кассандрой Петерсон о девушке с большими… рейтингами. Для меня этот фильм — не просто классика жанра, он настолько плох, что чертовски хорош! Эльвира неожиданно получает наследство от тетушки Морганы и окунается в жизнь городка, где ей не рады. Старый заброшенный дом, книга заклинаний, фамильяр, любовная линия, ну и, конечно, шикарная ведьмочка в сногсшибательном платье.

Фильм наполнен остроумными шутками и пародиями на классические фильмы ужасов, а атмосфера сочетает в себе комедийный абсурд и сарказм. Идеально для Хеллоуинского вечера.

Виктория Белова, корреспондент

Сериал «Очень странные дела»

Наверное, всем уже приелись стереотипные атрибуты Хэллоуина, вроде классических историй о привидениях и вампирах. Предлагаю обратить внимание на сериал «Очень странные дела» — это не просто хоррор, а грандиозная ода 80-м: кинематографу Спилберга, духу детских приключений и музыке синтвейва. Действие начинается в тихом городке Хоукинс, где загадочное исчезновение мальчика Уилла вскрывает череду пугающих событий: появление девочки-эксперимента с телекинезом по имени Одиннадцать, разлом в Стене между мирами и чудовище из параллельного измерения, Упписайда. Это история о том, как самая обычная на первый взгляд реальность может скрывать невообразимые ужасы, что делает просмотр особенно жутким в октябрьские вечера.

Что делает сериал братьев Даффер настоящей жемчужиной, так это идеальный баланс между остросюжетным фантастическим хоррором и трогательной историей о дружбе, взрослении и семье. Вы будете переживать за команду неудачников-подростков, цитирующих «Dungeons & Dragons», не меньше, чем за отчаянную мать Джойс Байерс, верящую в то, что ее сын жив. Каждый сезон, не теряя своей сути, расширяет вселенную, добавляя новые измерения, советских злодеев и еще более масштабные угрозы. И сейчас, когда до премьеры финального, пятого сезона осталось меньше месяца, настало идеальное время, чтобы пересмотреть все предыдущие истории или, наконец, познакомиться с ними.

Никита Макаров, корреспондент

Фильм «Мученицы»

Настоящая классика французского экстрима и, пожалуй, самый частый гость всевозможных топов шокирующих фильмов. Однако, несмотря на некую приобретенную со временем мейнстримность, я считаю этот фильм незаменимой и очень важной частичкой и европейской культуры, и киноиндустрии в принципе.

Главная героиня, еще будучи ребенком, была похищена некой организацией, в которой ее подвергали жестоким и изощренным пыткам. По счастливой случайности девочке удается бежать, но пережитое насилие не проходит бесследно. У нее развивается раздвоение личности, в ходе которого она начинает страдать от припадков и галлюцинаций. В них ее преследует замученная до смерти подруга, каждый раз оставляя на ней новые увечья от обиды за то, что она ее бросила. Когда героиня вырастает, она находит своих мучителей, чтобы устроить кровавую месть в надежде избавиться от жутких видений.

Если бы слово «отчаяние» можно было представить в виде фильма, то это определенно были бы «Мученицы». На первый взгляд кажется, будто в картине нет и проблеска света, и все это лишь нескончаемый водоворот насилия, жестокости и ненависти, однако за неприглядным кровавым фасадом скрывается притча о поиске бога и ценности человеческой жизни. Как это часто у французов бывает, языком девиаций и максимально фетишизированного насилия со зрителем пытаются поговорить о гуманизме и сострадании. Так что всем, у кого крепкие нервы или кто считает пресловутую «Пилу» жестким фильмом, — велком, для Хеллоуина лучше варианта не найти.

P. S. Конечно же, фильм завирусился спустя годы в различных киноманских кругах, и Голливуд решил снять ремейк. Спойлер: получилось очень плохо.

Ольга Вишневская, SMM-специалист

Подкаст «Дневники Лоры Палны»

Рекомендация для фанатов тру-крайма. Выпуски, которые заставляют бояться не привидений и зомби, а людей. Ведущие говорят фактами, и именно факты об убийцах и маньяках вызывают ужас. Выбирайте любой выпуск для изучения страха реальности. Мой личный фаворит — «Убийца по алфавиту» — идеально подходит под хэллоуинское настроение.

Олег Кирин, корреспондент

Фильм «Выход 8»

Хочу посоветовать фильм «Выход 8» (Exit 8). Мне он очень понравился, хотя я не фанат хорроров в классическом смысле. Здесь нет крови, криков и монстров, но атмосфера просто давит. Все происходит в обычном подземном переходе, и чем дольше смотришь, тем сильнее чувствуешь тревогу и какое-то странное беспокойство.

Если вам нравятся фильмы, где жутко не из-за страшных сцен, а из-за ощущения, что что-то не так, попробуйте посмотреть. Коротко, атмосферно и идеально для Хэллоуина.

Екатерина Наклескина, коммерческий редактор

Сериал «Извне»

По сюжету существует городок, в который можно попасть, но выбраться нельзя. Каждую ночь на улицы выходят жуткие монстры, похожие на людей, которые могут тебя сожрать. А охраняет людей от смерти некий амулет. И вот во втором сезоне женщине удалось выбраться. В общем, мой личный рекомендасьон на несколько вечеров вам. Сюжет интересный, с неожиданными логическими поворотами.

А что жуткого вы смотрели на прошедшей неделе? Делитесь в комментариях!