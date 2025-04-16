Количество выдач кредитных карт в России сократилось на 13% за месяц

Рынок кредитных карт в России демонстрирует отрицательную динамику выдач: в марте 2025 года количество выдач кредиток сократились на 13% по сравнению с февралем и на 47% по отношению к марту 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В количественном выражении россияне оформили 1,32 млн новых кредитных карт на сумму 160,94 млрд руб.

С начала года банки выдали 3,66 млн кредитных карт с совокупным лимитом 441,1 млрд руб. Показатели также значительно уступают результатам конца прошлого года: по сравнению с четвертым кварталом 2024 года выдачи сократились на 34%, а объемы лимитов — на 35%. Тенденция снижения продолжается почти год — с мая 2024 года количество выданных карт упало на 53%, а одобренных лимитов — на 54%.

В марте наблюдался небольшой рост среднего лимита по картам — на 4% по сравнению с февралем. Среднее значение достигло 126 тыс. руб., в феврале он равнялся 122 тыс. руб.

По мнению экспертов рынка, ситуация может немного улучшиться во втором квартале 2025 года. Как отметил управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, ожидается умеренный рост выдач, однако они все равно останутся значительно ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2025 года полная стоимость кредита по кредитным картам в России выросла на два процентных пункта по сравнению с январем и составила 46,6%.