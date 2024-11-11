«Кредитная засуха» может наступить в России в 2025 году

Российский банковский сектор в 2025 году ожидает «кредитная засуха». Прирост кредитного портфеля банков в розничном и корпоративном сегменте может стать минимальным за последние 10 лет. Об этом Forbes рассказал первый зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

К «кредитной засухе» приведёт высокая ключевая ставка Центробанка (сейчас она составляет 21% годовых), значительное превышение рыночных ставок размера ключевой, а также новые меры ЦБ. Так, регулятор изменил график установления национальной антициклической надбавки, позволяющей банкам на фоне ускоренного роста кредитования сформировать буфер капитала. С 1 февраля 2025 года такая надбавка составит 0,25% от взвешенных по риску активов, с 1 июля — 0,5%.

Также Центробанк намерен установить на более высоком уровне минимальный коэффициент риска по кредитам крупнейшим компаниям для банков, использующих подход на основе внутренних рейтингов заёмщика.

Кроме того, регулятор хочет скорректировать методику расчёта максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии. Для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности банки смогут получать кредитные линии в большем объёме. Цель Центробанка — замедлить динамику корпоративного кредитования, которое почти не реагирует на увеличение ключевой ставки.

По словам топ-менеджера ВТБ, инициативы ЦБ снизят аномально высокую разницу между ключевой ставкой и ставками по кредитам и депозитам. Сейчас эта надбавка составляет 3,5 процентных пункта.