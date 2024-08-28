Креатив в цифре: как сделать так, чтобы ваши кампании запомнились?

Сегодня цифровой маркетинг — это не просто реклама в интернете, а настоящий полигон для творчества и инноваций. Sostav поговорил с двумя экспертами конкурса цифровых коммуникаций «МИКС Россия» — Екатериной Самотёсовой, экс-креативным директором агентства SOCIALIST , руководителем направления спецпроектов NUUM, и Дмитрием Маслаковым, руководителем направления Digital Creative РА «Восход», — о том, как нестандартные идеи и технологии помогают брендам выделиться и что на самом деле важно для успешных кампаний.

Мост между брендом и потребителем

Креатив может превратить бренд в нечто большее, чем просто товар на полке. Екатерина Самотёсова считает, что ключевой момент заключается в создании уникального опыта для аудитории. «Нестандартные подходы помогают создать для аудитории уникальный опыт, который они могут прожить вместе с брендом», — отмечает она. Это не просто красивая картинка, это целая история, в которую вовлекаются потребители.

Примером может служить использование нестандартных креативных решений в категориях, где конкуренты мало чем отличаются. Если ваш продукт — просто один из многих, то креатив становится вашим главным инструментом дифференциации.

Екатерина Самотёсова, Ex-креативный директор агентства SOCIALIST, руководитель направления спецпроектов NUUM: Креатив помогает бренду не просто быть замеченным, но и запомниться, а это дает долгосрочное преимущество.

Простота и креативность — лучшие друзья

Однако творчество ради творчества — это ловушка. Как бы ни хотелось быть оригинальным, если аудитория не понимает, что происходит, кампания провалится. Дмитрий Маслаков утверждает, что креатив должен всегда помогать функциональности кампании.

Дмитрий Маслаков, руководитель направления Digital Creative РА «Восход»: Любая креативная кампания должна быть по умолчанию функциональна. Креатив — это бустер и ускоритель прямой функциональности.

Это своего рода баланс, когда идеи должны быть одновременно креативными и понятными. Нельзя забывать, что чем проще идея, тем легче она ложится в сознание потребителей. Если у людей уходит слишком много времени на понимание того, что им пытаются сказать, они просто перестают слушать. «Если креатив ставит новые барьеры, ищите другой способ», — советует Маслаков.

Еще один важный аспект, который нельзя игнорировать — это риски, связанные с чрезмерной сложностью креативных решений. Екатерина Самотёсова выделяет главный страх всех маркетологов: сделать кампанию настолько сложной и перегруженной, что она станет недоступной для аудитории. Креатив должен быть понятным и интуитивным. Если путь пользователя слишком длинный и запутанный, велика вероятность, что он просто не дойдет до цели.

Технологии: реальность или фантастика?

Екатерина и Дмитрий уверены, что в ближайшие годы искусственный интеллект, сенсорные технологии и виртуальные миры станут ключевыми инструментами для создания уникальных кампаний. Но, как напоминает Дмитрий Маслаков, никакая технология не заменит хорошую идею.

Дмитрий Маслаков, руководитель направления Digital Creative РА «Восход»: Искусственный интеллект и различные реальности открывают новые горизонты, но всё это лишь инструменты, которые не заменят элегантности самой идеи.

Эта мысль подводит к выводу: не стоит ставить технологии на первое место. Это всего лишь набор инструментов, а главное — это идея и то, как она резонирует с аудиторией. Бренды должны находить способы использования технологий так, чтобы они дополняли идеи, а не затмевали их.

«Инновации должны упрощать нашу реальность», — напоминает Екатерина Самотёсова. Новые технологии — это эффективный инструмент, но их задача — делать вещи проще, а не сложнее.

«Если креатив работает на вас, а не против, вы на правильном пути. В конечном итоге, все сводится к простому: найдите идею, которая откликнется в сердцах людей, и дайте ей жизнь с помощью технологий. А мир маркетинга откроет перед вами невероятные возможности», — подытоживают эксперты.