«Креатив медиа» запустил издание о «жизни, которая продолжается»

«Креатив медиа» запустил платформу «Большой город» — медиа позиционируется в качестве «друга горожанина, который знает город и его героев». Одноимённый журнал выходил в Москве с 2002 по 2014 годы. Главным редактором нового проекта стала Лена Бабушкина, издатель The Village Екатеринбург в 2017−2021 годах.

Как отметили в холдинге, издание будет затрагивать важные для жителей мегаполисов темы: новое в культуре, развлечениях и технологиях, которые меняют жизнь, реконструкция исторических зданий и события индустрии моды, локальные истории, которые вырастут в большие проекты.

«Большой Город» предложит рекламные возможности в привычных для «Креатив медиа» форматах — спецпроекты, промопроектыи баннеры. География сайта — российские мегаполисы.

Сейчас в состав холдинга входят издания «Большой город» и Spletnik. The Village и Wonderzine (заблокированы Роскомнадзором) продолжат работу под медиабрендом Redefine.

О подготовке к запуску нового СМИ стало известно 6 апреля — об этом заявил Александр Винокуров, новый владелец «Креатив медиа».