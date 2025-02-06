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06.02.2025 в 11:41

В МВД предупредили о краже Telegram-аккаунтов через подключение к фальшивым сетям Wi-Fi

Такой способ похищения данных выявили в аэропорту Шереметьево

Злоумышленники используют фальшивые сети Wi-Fi для кражи аккаунтов в Telegram. Один из таких случаев был зафиксирован в московском аэропорту Шереметьево, где работала поддельная точка доступа SVO_Free. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД).

После подключения к такой сети пользователей просили пройти авторизацию. Обычно для этого достаточно ввести код из SMS, но мошенники предлагали авторизоваться через Telegram, отправив шестизначный код в бота. Это позволяло им получить доступ к аккаунтам жертв.

В управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД отметили, что с подобными схемами можно столкнуться в любом общественном месте. В связи с этим в аэропорту Шереметьево призвали пассажиров подключаться только к официальной сети _Sheremetyevo Wi-Fi и помнить, что авторизация в ней проходит исключительно через номер мобильного телефона.

По данным Kaspersky, в начале 2025 года банковские трояны и шпионские программы стали самыми распространенными угрозами для пользователей смартфонов на базе Android.

Telegram Wi-Fi кража данных
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