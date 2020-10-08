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08.10.2020 в 07:30

Краснодарские вина получат свой бренд

Кубанские виноделы подали совместную заявку в Роспатент

В России вскоре появится свой винный бренд: краснодарские виноделы подали заявку в Роспатент на регистрацию единого географического указания «Кубань». Об этом сообщается на сайте администрации региона.

В заявке участвуют 37 производителей региона. Вина с указанием «Кубань» будут на 85% изготовлены из местного винограда. В ближайшие месяцы Роспатент проверит характеристики товаров, способы производства, хранения и транспортировки вина. После этого единое географическое указание будет зарегистрировано.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, регион стремится к тому, чтобы кубанская продукция стала максимально узнаваема на российском и мировом рынках. Для производителей это дополнительная возможность продвижения продукции, повышения ее конкурентоспособности за счет узнаваемости, а также защита от подделок. Ранее были запатентованы названия «Кубанский картофель» и «Кубанские яблоки».

Для продвижения российского вина депутаты обсуждают возможность снятия запретов на рекламу вина из российского винограда и выделить ему лучшие полки в магазинах.

Вино Бренд
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