Kraft Heinz продаст российский бизнес по выпуску детского питания «Черноголовке»

Американская Kraft Heinz договорилась о продаже бизнеса по производству детского питания в России ГК «Черноголовка». В сделку войдут два предприятия в Георгиевске и Иваново, марки «Умница», «Сами с усами», а также права на бренд Heinz Baby на ограниченный срок, сообщает «Коммерсант».

Стороны планируют закрыть сделку летом 2023 года после её утверждения регуляторами. Гендиректор Kraft Heinz в России и СНГ Мэри Гукасян в письме партнёрам сообщила, что компания теперь сосредоточится на производстве в России соусов и кетчупов — продолжает выпускать эти продукты на заводе в Ленинградской области, а также продавать товары под брендами Heinz и «Пикадор» в России и странах ближнего зарубежья.

Эксперты считают желание Kraft Heinz сосредоточиться на рынке соусов логичным — в этом сегменте это один из лидеров. Для «Черноголовки» сделка дает возможность пополнить портфель узнаваемыми брендами в относительно новой для себя категории.

О планах Kraft Heinz продать бизнес детского питания в РФ стало известно ещё в июле 2022 года. Активами интересовались также «Фармалакт» и АФК «Система». Тогда сообщалось, что Kraft Heinz оценивала стоимость бизнеса в 2,5−3 млрд руб. «Черноголовка» также договорилась о покупке российского бизнеса у американской Kellog, которая управляет тремя заводами, где выпускает продукты под брендом «Любятово».