Российские заводы Kraft Heinz может купить ГК «Черноголовка»

Выставленные на продажу российские заводы американского производителя детского питания Kraft Heinz привлекли внимание сразу нескольких инвесторов. Так, в покупке заинтересованы ГК «Черноголовка», «Фармалакт», а также АФК «Система», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Два источника издания уточнили, что поиск покупателя всё ещё продолжается. Один из них считает наиболее вероятным претендентом производителя безалкогольных напитков ГК «Черноголовка». Владельцы «Черноголовки», по его данным, давно искали активы на рынке детского питания с известным брендом. Сейчас группа выпускает в Новгородской области детские мясные консервы под своей маркой, а фруктовые пюре производит в Белоруссии.

«Фармалакт», выпускающая молочные смеси, печенье и чай, также может быть заинтересована в покупке. Рассматривает возможность выйти в сегмент детского питания и АФК «Система», полагают источники издания.

Несмотря на текущее снижение продаж, этот бизнес все ещё выгодно отличается высокой рентабельностью, добавляют эксперты. По данным NielsenIQ, в офлайн-сегменте продажи детского питания в целом в январе—сентябре 2022 года снизились на 12,1% в натуральном выражении, а в деньгах выросли на 8,3% год к году.

О намерении американского производителя продуктов Kraft Heinz продать бизнес в РФ стало известно этим летом. В сделку войдут Ивановский комбинат и завод «Хайнц-Георгиевск», находящийся в Ставропольском крае, а также бренды «Умница» и «Сами с усами». Источники уточняют, что Kraft Heinz оценивает свой российский бизнес детского питания в 2,5−3 млрд руб.