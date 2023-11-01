В России стали продавать больше белорусской косметики

После ухода с российского рынка многих зарубежных производителей косметики ритейлеры стали пополнять ассортимент продукцией корейских, турецких и белорусских брендов. За последние полтора года белорусской косметики в стране стало продаваться значительно больше как в офлайн-магазинах, так и на маркетплейсах. Об этом Shopper’s рассказали участники рынка и эксперты.

Белорусские косметические бренды привлекают российских потребителей стоимостью. Их продукция пользуется спросом у покупателей массмаркета и нижнего ценового сегмента.

Так, в магазинах торговой сети «Подружка» представлено более 700 SKU (товарных позиий) белорусской косметики. В «Летуаль» в этом году добавили свыше 5000 новых SKU. Сейчас там можно купить товары 15 белорусских брендов, в том числе Luxvisage, «Белита», «Витекс», «Белита-М», Liv Delano, Belor Design и других.

В «Магните», в том числе «Магнит косметик», продаётся уходовая и декоративная косметика из Белоруссии. В этом году на полках магазинов сети появились два новых бренда — Luxvisage и Belor Design.

С января по сентябрь текущего года продажи белорусских бьюти-товаров на Wildberries увеличились на 88% в денежном выражении и на 81% в натуральном по сравнению с тем же периодом 2022 года. На Ozon за три квартала 2023 года продажи белорусской косметики выросли на 88% в денежном выражении и на 79% в натуральном год к году.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский рассказал, что белорусским брендам приходится конкурировать как с российскими, так и с корейскими, и турецкими производителями. При этом ритейлеры нередко охотнее берут продукцию белорусских брендов, чем российского предприятия, которое только начало производить косметику.