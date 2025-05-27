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27.05.2025 в 08:45

Минприроды готовит запрет на упаковку из полистирола для пищевых продуктов

Материал трудноизвлекаем из потока отходов, что делает его переработку нерентабельной

Минприроды России рассматривает введение ограничений на использование упаковки из полистирола для пищевой продукции, включая тару для куриных яиц. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев.

По его словам, приоритетным направлением экологической политики должно стать ограничение тех видов упаковки, которые не поддаются переработке. Полистирол относится к таким материалам. Он отличается хрупкостью, распадается на мелкие фрагменты и практически не извлекается из общего потока отходов, что делает его переработку экономически нецелесообразной.

«В ближайшей перспективе представляется возможным введение ограничений на упаковку для яиц из вспененного полистирола после подтверждения технологической возможности замены на аналогичную упаковку из картона», — отметил Буцаев.

Ранее правительство России ввело запрет на использование трех видов упаковки из полиэтилентерефталата с 1 сентября 2025 года.

Минприроды полистирол ТКО пищевая упаковка
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