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Форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество»

20.11.2018 в 11:30

Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству организуют мероприятие для обобщения опыта корпоративного волонтерства в России

28 ноября 2018 года Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству организуют Седьмой московский международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество».

Целью проведения форума в 2018 году является обобщение опыта корпоративного волонтерства в России, обсуждение возможных путей развития и укрепления межсекторного партнерства «бизнес — общество — власть» в рамках корпоративных программ, выявление и развитие технологий вовлечения сотрудников учреждений и организаций в волонтерскую работу.

Программа форума включает работу нескольких секций и воркшопов, панельную дискуссию, выступления крупнейших мировых специалистов, мастер-классы и тематические секции, награждение победителей Всероссийского конкурса проектов в области корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел».

Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров:

«В волонтёрство вовлечено порядка 7% россиян, но средний возраст волонтёра всего 22 года, поэтому развитие корпоративного волонтерства — наша «зона роста». Мы должны также учитывать макроэкономические факторы: сейчас компании ищут в корпоративном волонтерстве средство для поддержания активности в период сокращения КСО-бюджетов, а сообщества ждут эффективного участия образованных и опытных граждан в решении местных проблем.

Программы корпоративного волонтёрства должны быть максимально адаптированными к их специфике бизнеса, а в идеале, способствовать его развитию! Тогда ресурсы бизнеса на организацию таких программ станут не затратами, а инвестициями. А значит, программы будут более устойчивыми, а менеджеры по КСО получат поддержку не только от HR, но и от маркетинга, и от других представителей с-suite».

Место проведения: МИА «Россия Сегодня», г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4
Время проведения: с 9:00 до 19:00

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